I nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 prevedono il ritorno di Mara Venier al timone di Domenica In anche se, la prossima, potrebbe essere la sua ultima edizione.

Spazio anche per una nuova stagione de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 che quest'anno si accorcia rispetto alla programmazione consueta e partirà direttamente a gennaio.

Mara Venier pronta a lasciare dopo la prossima edizione di Domenica In

Nel dettaglio, i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2023/2024 sono stati presentati presso gli studi di Napoli, in presenza di tutti i protagonisti della nuova annata televisiva.

Mara Venier ha annunciato il suo ritorno alla conduzione di Domenica In: questa per lei sarà la quindicesima edizione alla guida del varietà della domenica pomeriggio che, in questa ultima stagione di messa in onda, ha registrato ascolti in crescita con una media complessiva del 20% di share.

Tuttavia, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, la conduttrice veneta si è lasciata andare ad un annuncio importante e spiazzante circa il suo futuro professionale.

Mara Venier ha svelato che, la prossima sarà la sua ultima stagione al timone di Domenica In: la conduttrice veneta, infatti, avrebbe intenzione di mollare il programma che, alla sua età, sarebbe diventato abbastanza faticoso.

L'Eredità si accorcia con Pino Insegno: nuovi palinsesti Rai 2023/2024

In attesa di scoprire se la conduttrice rinuncerà per davvero alla sua amata Domenica In, nei nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2023/2024, spicca anche la riduzione de L'Eredità nella programmazione della rete ammiraglia.

La nuova edizione, infatti, non debutterà a settembre/ottobre, bensì partirà direttamente a gennaio 2024 e andrà avanti fino a metà giugno.

Cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la conduzione del quiz: al timone del programma arriva Pino Insegno, che torna in Rai dopo diversi anni dai suoi ultimi impegni professionali con la tv di Stato.

Un ritorno costellato anche da diverse polemiche, data la sua amicizia storica con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: alla presentazione dei palinsesti, però, il conduttore ci ha tenuto a precisare che è stato importante solo il suo curriculum per questo rientro in Rai.

Il Paradiso delle signore confermato nei palinsesti Rai 2023/2024

Tra gli appuntamenti confermati nella prossima stagione tv Rai, spicca anche quello con Il Paradiso delle signore, la seguitissima soap pomeridiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Le nuove puntate saranno trasmesse da lunedì 11 settembre nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle 17 circa.

In access prime time, invece, torna Amadeus con una nuova edizione di Affari Tuoi, la cui messa in onda quest'anno è prevista da settembre fino a metà febbraio 2024.