L'appuntamento con My home my destiny è confermato nella settimana 24-28 luglio in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che le bugie di Zeynep su Faruk verranno smascherate da Mehdi e, a quel punto, la donna dovrà prendersi le sue responsabilità, arrivando così a maturare una decisione finale sul suo futuro sentimentale.

Mehdi deluso da Zeynep: anticipazioni My home my destiny al 28 luglio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano rivelano che il castello di bugie che anche la madre biologica di Zeynep ha contribuito a costruire, è destinato a crollare definitivamente.

Mehdi si trova a casa dei genitori adottivi di Zeynep, con le migliori intenzioni, ma la resistenza comincia proprio da parte del padre di Zeynep.

Alla fine, infatti, Mehdi scoprirà tutta la verità sul conto di Faruk e non la prenderà per niente bene, al punto da decidere di andare a dormire in officina mentre verrà consolato da Kibrit che proverà a tirargli su il morale.

Intanto Zeynep avrà modo di parlare con Nermin, alla quale confesserà che Mehdi non ha affatto gradito le bugie che gli ha raccontato sul conto del suo ex fidanzato: a quel punto, la ragazza si renderà conto del fatto che mentire sia stata una scelta errata.

Zeynep chiude con Faruk: anticipazioni My hom my destiny al 28 luglio

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate previste fino al 28 luglio su Canale 5, rivelano che Zeynep si ritroverà a fare i conti con le frecciatine di Mujgan, la quale non perderà occasione per metterla in difficoltà: la donna, però, non si lascerà provocare e andrà avanti per la sua strada.

Tuttavia, il battibecco tra le due donne verrà interrotto da Zeliha: quest'ultima, infatti, chiederà a Zeynep di riavvicinarsi di nuovo a Mehdi e in tal modo riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

E, dopo questo confronto, la donna prenderà una decisione importante sul suo futuro sentimentale: gli spoiler della soap opera rivelano che Zeynep si recherà in aeroporto per raggiungere Faruk, in procinto di partire per Londra.

La ragazza deciderà così di resistutirgli l'anello e perché non ha intenzione di partire con lui.

Medhi viene arrestato: anticipazioni My home my destiny 24-28 luglio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio anche per l'arresto di Mehdi. L'uomo verrà portato in galera per sfruttamento del lavoro minorile.

Zeynep, intanto, deciderà di andare a trovare Kibrit all'interno della casa famiglia che l'ha accolta. Tuttavia, quando si renderà conto che non è lì per portarla via dalla struttura, finiranno per avere un durissimo scontro.