I colpi di scena continuano a movimentare le trame della soap opera Terra amara. Le anticipazioni sugli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente raccontano che Gaffur Taskin (Bulent Polat) rivelerà alla moglie Saniye (Selin Yeninci) che il Hatip Tellidere (Mehmet Polat) è morto per mano sua.

Trame turche Terra amara: Demir furioso con Gaffur

Nelle nuove puntate Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), stufo di Behice (Esra Dermancioglu), la manderà via dalla sua tenuta, ma le consentirà di trasferirsi in un’altra sua casa destinata ai lavoratori.

Quest’ultima convincerà la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) a cacciare Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol) dalla piccola villa per consentire a lei di vivere in quella casa.

La signora Hekimoglu obbligherà Gaffur a svolgere diversi incarichi per lei, se non vorrà che venga alla luce che ha ucciso Hatip. L’uomo così scatenerà la furia di Demir (Murat Unalmis), che lo picchierà quando lo sorprenderà intento ad aiutare Behice. Nonostante ciò il capomastro non prenderà le distanze dalla donna, destando i sospetti di Saniye.

Behice, però, avrà dei problemi con Demir, visto che un tassista gli dirà che potrebbe essere l’assassina di Hunkar (Vahide Perçin). Proverà a strangolarla, ma Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Sevda (Nazan Kesal) lo fermeranno.

Saniye mette alle strette il marito, Gaffur confessa di aver ucciso Hatip per errore

Ad accorgersi dello strano comportamento di Gaffur, oltre a Demir, sarà la moglie Saniye, la quale lo metterà alle strette per sapere cosa nasconde. Quando la donna gli chiederà per quale motivo esegue qualsiasi ordine di Behice, l’uomo non avrà altra scelta oltre a quella di vuotare il sacco.

Lasciandosi andare a un pianto disperato, Gaffur confesserà a Saniye di aver ucciso Hatip ma per errore, a causa di un colpo di pistola partito quando ha minacciato di ucciderlo. Gaffur rivelerà a Saniye di aver tentato di estorcere dei soldi a Tellidere per l'uccisione di Cengaver (Kadim Yaşar). Saniye si preoccuperà ulteriormente quando saprà che Behice sta ricattando il marito con la lettera con cui lo stesso ha inviati a Hatip per recarsi nel luogo in cui, successivamente, l'ha ucciso. Saniye conforterà Gaffur, il quale temerà di poter finire dietro le sbarre con l’accusa di omicidio. Anche Saniye avrà paura, per questo si rivolgerà a Demir Yaman.