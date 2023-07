Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera My home my destiny previste nel corso del mese di agosto in prima visione su Canale 5 promettono colpi di scena.

Grande attenzione in primis sulle vicende di Zeynep che, poco dopo il matrimonio con Mehdi, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e lo farò voltando pagina definitivamente con un altro uomo.

Zeynep volta pagina con Baris: anticipazioni My home my destiny agosto 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera che saranno trasmesse durante il mese di agosto in prima visione assoluta, rivelano che il matrimonio tra Zeynep e Mehdi giungerà al capolinea e la situazione per la donna non sarà delle migliori.

Dopo essere stata truffata assieme a sua mamma adottiva da Tarik: a quel punto, Zeynep sentirà il bisogno di dare una svolta importante alla sua vita e lo farà grazie a Baris, che diventerà il suo nuovo compagno e successivamente suo marito.

I due convoleranno a nozze insieme ma, questa felicità, verrà presto messa in discussione e riserverà un'amara sorpresa.

La morte di Mehdi: anticipazioni My home my destiny agosto

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera turca rivelano che dopo essersi ricongiunta con suo fratello, ecco che Zeynep si ritroverà a dover affrontare una sparatoria avvenuta all'interno della sua abitazione.

Un evento che desterà grande paura e, tra i principali sospettati, ci sarà proprio Mehdi.

L'ormai ex marito di Zeynep verrà considerato l'artefice di quello che è successo, anche se è completamente innocente.

Come se non bastasse ci sarà un altro dramma: Mehdi, infatti, verrà ucciso da alcuni spari e solo dopo la sua morte si scoprirà che non aveva nulla a che fare con la sparatoria che era avvenuta all'interno dell'abitazione di Zeynep.

L'appuntamento con la soap con Zeynep e Mehdi domina gli ascolti del pomeriggio estivo

La media di ascolti, registrata fino a questo momento, risulta essere di oltre un milione e mezzo di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 21%, con picchi che toccano anche i due milioni di appassionati durante la messa in onda.

L'ennesimo "colpo vincente" per i vertici Mediaset che, grazie a questi sceneggiato, sono riusciti ad avere un nuovo titolo di successo nel daytime pomeridiano di Canale 5, dopo il successo de La Promessa, l'altra soap opera lanciata sempre questa estate in daytime, che sta viaggiando su una media del 22% di share quotidiano nello slot orario tradizionalmente occupato da Uomini e donne.

Alla luce di questi ottimi ascolti che le due soap stanno registrando nei pomeriggi estivi di Canale 5, bisognerà capire quali saranno le decisioni dei vertici in vista del mese di settembre.

In bilico il futuro delle soap estive di Canale 5 nel palinsesto autunnale 2023

Entrambe, infatti, non possono sopravvivere nel daytime feriale della rete ammiraglia, dato che non c'è spazio a sufficienza per poter ospitare due episodi della durata di 30/35 minuti.

Una delle due, quindi, potrebbe essere "sacrificata" e messa in cantina per un po' di tempo, salvo poi essere riproposta nel corso della prossima stagione estiva.