Le anticipazioni di My Home my destiny rivelano che le prossime puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, si preannunciano dense di colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Mehdi che si ritroverà a dover fare i conti con un triste e beffardo destino. Una morte che non passerà inosservata, mentre Zeynep si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale con Baris.

Zeynep volta pagina assieme a Baris: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Mehdi e Zeynep convoleranno a nozze.

Peccato, però, che il loro non sarà un matrimonio dettato dall'amore, dato che la donna si ritroverà costretta ad accettare questo matrimonio col ricco meccanico per salvare la sua famiglia da una situazione difficile dal punto di vista economico.

Tuttavia, col passare del tempo, il matrimonio tra i due inizierà a scricchiolare e nella vita di Zeynep farà capolino un nuovo uomo, che riuscirà a rapirle il cuore.

Baris sarà il nuovo personaggio maschile che entrerà a far parte del cast della soap opera e, un po' alla volta, diventerà sempre più importante nelle trame.

La morte di Mehdi: anticipazioni My home my destiny nuove puntate

Tra Baris e Zeynep si accenderà la fiamma della passione e questo rapporto tra i due non verrà visto di buon occhio da Mehdi.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Baris e Zeynep si ritroveranno coinvolti in una sparatoria che rischierà di costargli caro.

I due si salveranno miracolosamente ma punteranno il dito contro Mehdi, accusato di essere il responsabile di quanto è accaduto.

L'uomo non farà in tempo a difendersi da queste accuse che, a sua volta, si ritroverà vittima di un omicidio. In questo modo, quindi, si assisterà alla morte di Mehdi mentre Zeynep porterà avanti la sua nuova storia d'amore con Baris.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap opera turca di Canale 5, gli ascolti delle prime settimane di programmazione risultano molto positivi.

Ottimo debutto per la nuova soap opera turca nel primo pomeriggio di Canale 5

La media di spettatori supera la soglia di 1,5 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

Un dato decisamente importante per la rete ammiraglia Mediaset che, anche in piena estate, riesce ad assicurarsi la leadership sulla fascia del pubblico pomeridiano, battendo nettamente gli ascolti de La Promessa, la soap opera spagnola che va in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.