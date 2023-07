Le anticipazioni di My home my destiny relative agli episodi in onda su Canale 5 dal 24 al 28 luglio 2023 raccontano che Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) prenderà una drastica decisione dopo aver scoperto che in realtà Faruk (Engin Hepileri) è l’ex fidanzato della sua neo moglie Zeynep Goksu (Demet Özdemir). Il matrimonio tra i due protagonisti, appena celebrato, avrà breve durata, visto che ben presto firmeranno le carte del divorzio: a presentare la richiesta sarà Mehdi dopo essere rimasto deluso da Zeynep.

Trame My home my destiny, al 28 luglio: Faruk invita Zeynep a partire a Londra con lui

Nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 luglio, Zeynep cadrà nello sconforto totale dopo che il suo padre adottivo Ekrem (Nail Kırmızıgül) offenderà Mehdi e i suoi familiari. A cercare di consolare quest’ultimo - dopo aver trascorso la notte nella sua officina - ci penserà la sua giovane assistente Kibrit (Helin Kandemir). Intanto Zeynep farà sapere alla madre adottiva Nermin (Senan Kara) che Mehdi si è infuriato quando ha visto le sue fotografie con Faruk. La fanciulla comincerà ad avere i sensi di colpa, per aver fatto credere a Mehdi che il suo ex fidanzato sia il suo fratello adottivo.

A questo punto Mehdi dirà a Nuh (Fatih Koyunoğlu) che Zeynep ha interesse soltanto per Faruk. Intanto quest’ultimo proporrà alla sua ex di partire a Londra con lui.

Zeynep dopo aver litigato con Mujgan (Zeynep Kumral) verrà invitata dalla madre biologica Sakine (Zuhal Gencer) e dalla suocera Zeliha (Nurşim Demir) a chiarire con Mehdi.

Mehdi accusato di sfruttamento minorile, Benal sospetta di essere in dolce attesa

Zeynep dopo aver firmato l'istanza di divorzio di Mehdi raggiungerà Faruk in aeroporto. Intanto Mehdi finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver sfruttato i minorenni Yaldiz Alì (Emir Talha) e Kibrit, la quale verrà accompagnata alla casa famiglia.

Zeynep dopo aver rinunciato a fuggire con Faruk, non avrà il coraggio di incontrare il marito in prigione. Il giorno successivo la fanciulla si presenterà in tribunale da Hasan e andrà a trovare Kibrit: quest’ultima si scontrerà con Zeynep quando capirà che non le ha fatto visita per portarla a casa.

in seguito Mehdi prometterà a Kibrit che si ricongiungeranno e rimarrà colpito quando Zeynep si preoccuperà per lui. Nel frattempo Benal (İncinur Daşdemir), l’ex fidanzata di Mehdi, sospetterà di essere incinta dopo aver avuto delle nausee. Infine Nuh con l’aiuto di Emine (Naz Göktan) organizzerà una serata per far riavvicinare Mehdi e Zeynep, la quale intanto verrà invitata a casa di Benal per parlare del suo matrimonio.