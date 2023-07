L'appuntamento con My home my destiny prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5 e promette nuovi colpi di scena eclatanti.

Spazio in primis alle vicende di Mehdi, il quale assumerà un atteggiamento a dir poco violento e pericoloso nei confronti di sua moglie.

La situazione, per Zeynep, diventerà particolarmente tesa e si ritroverà a dover affrontare la furia cieca del marito.

Mehdi cambia atteggiamento e diventa pericoloso: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera turca rivelano che dopo le nozze, inizieranno i problemi di Zeynep e Mehdi.

I due, infatti, sono stati quasi "costretti" a celebrare questo matrimonio pur essendo entrambi consapevoli del fatto che non ci fosse un sentimento vero e puro ad unirli.

E, dopo aver pronunciato il fatidico e atteso sì, si ritroveranno a dover prendere in mano le redini di questo matrimonio e affrontare tutti i problemi che ne deriveranno.

A destare grande preoccupazione, però, sarà l'atteggiamento di Mehdi che si mostrerà particolarmente pericoloso nei confronti di sua moglie.

Mehdi si scaglia contro Zeynep: anticipazioni My home my destiny

Le nuove anticipazioni che arrivano dalle puntate turche della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che col passare delle settimane, Mehdi inizierà a mostrare un lato inedito e violento del suo carattere.

Zeynep verrà chiusa in casa dall'uomo e le verrà impedito di andare a lavoro: un gesto che finirà per ferire profondamente la donna, la quale ammetterà di non essere disposta a perdonarlo.

Ma non è finita qui, perché l'uomo inizierà a lasciarsi andare ad una serie di scatti d'ira: urlerà in faccia a sua moglie, ribalterà tavoli e scaglierà piatti al pavimento.

Una situazione decisamente pericolosa per la donna che, in un primo momento, sarà estranea agli impicci malavitosi che Mehdi sta portando avanti alle sue spalle, i quali finiranno per acuire la sua rabbia, al punto da arrivare a rapire Zeynep e fare in modo che i familiari perdano le sue tracce.

Quale futuro per la nuova soap con Zeynep e Mehdi nel palinsesto autunnale di Canale 5?

Insomma, le nuove puntate della soap opera che sta conquistando il pubblico Mediaset, non deluderanno le aspettative dei fan e clamorosi colpi di scena saranno pronti a rendere le trame ancora più entusiasmanti e ricche di pathos.

In attesa di scoprire come se la caverà Zeynep e se riuscirà a liberarsi dalle violenze di Mehdi, gli spettatori sono curiosi di sapere quale sarà la programmazione della soap opera da settembre, quando torneranno gli appuntamenti con Uomini e donne, Amici 23, Grande Fratello Vip e Pomeriggio 5 in daytime.