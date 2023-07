Nella puntate del 24 e 25 luglio della soap opera turca di Canale 5 Terra amara giungerà il momento dell'agognata fuga. Dopo aver preparato con cura ogni dettaglio, Zuleyha e Yilmaz dovranno far ei conti con un imprevisto che manderà a monte i loro programmi. La colpa finirà per ricadere sciaguratamente su Hunkar.

Del tutto convinti che sia stata la madre di Demir a rovinare il loro piano di fuga all'estero, prima Yilmaz e poi Zuleyha cercheranno di ucciderla. E mentre Sevda scoprirà la verità sul principale responsabile che ha rovinato i progetti dei due innamorati, la vita dell'ignaro Fekeli sarà in grosso pericolo.

Nel dettaglio, gli uomini di Ankara architetteranno il suo omicidio. Intanto Fikret dimostrerà di essere un abile imprenditore.

Anticipazioni Terra amara, puntata 24 luglio: Demir ostacola la fuga di Yilmaz e Zuleyha

Brutte notizie in arrivo per la ritrovata coppia Yilmaz e Zuleyha. Sul punto di fuggire insieme ai loro figli, lasciando per sempre da Cukurova, i due dovranno fare i conti con un imprevisto che manderà a monte il loro piano. Lungo la strada in cui Zuleyha e il suo amante si daranno appuntamento, apparirà Demir.

Yilmaz non prenderà per niente bene la mancata fuga verso la Germania e punterà il dito contro Hunkar, l'unica che era a conoscenza del loro progetto. Sarà così che il vero padre di Adnan condurrà la donna all'interno di un capanno per ucciderla a colpi di pistola.

Fekeli sgrida Behice e Mujgan

Gulten informerà subito Fekeli dell'accaduto e l'uomo non perderà tempo a immettersi sulle tracce dei due. Nel frattempo la mancata fuga preoccuperà non poco Mujgan, la quale verrà richiamata da Fekeli oltre a finire per discutere animatamente con la zia. Fekeli non risparmierà nemmeno Behice, rimproverandola.

Sevda prenderà le difese di Zuleyha, perciò Demir finirà per avere un diverbio con lei. Nel frattempo Fekeli sarà in pericolo di vita a causa di alcuni individui di Ankara che saranno impegnati a progettare il suo omicidio. Fikret dimostrerà di avere la stoffa dell'uomo d'affari quando si destreggerà con l'azienda cotoniera che Yilmaz aveva intenzione di lasciargli.

Spoiler Terra amara, puntata 25 luglio: la sorte di Hunkar

All'interno dell'appuntamento di Terra Amara, in programma su Canale 5 martedì 25 luglio 2023, i fan della soap opera turca scopriranno quale sarà la sorte di Hunkar. Sul punto di ucciderla, alla fine Yilmaz desisterà e la lascerà vivere. Sermin e Demir saranno impegnati in una conversazione particolare al di fuori dell'abitazione di Sevda, finendo inevitabilmente per farsi ascoltare dalla donna. Sarà in questo modo che l'amante del defunto Adnan verrà a sapere che è stata Sermin a tradire Zuleyha e non Hunkar. Nel frattempo, ignara della verità, anche Zuleyha accuserà Hunkar dell'accaduto e vorrà ucciderla.