Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei prossimi episodi di Terra Amara che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera made in Turchia segnalano che Demir Yaman (Murat Unalmis) perderà il lume della ragione quando capirà che Gaffur Taskin si è piegato agli ordini di Behice Hekimoglu, aggredendolo.

Anticipazioni Terra amara: Behice si trasferisce nell'ex casa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Gaffur verrà aggredito da Demir.

Tutto inizierà quando Ali Rahmet pregherà Behice di lasciare la sua dimora e trasferirsi in una dependance destinata ai lavoratori. Un gesto che manderà su tutte le furie la darklady che supplicherà Mujgan di farla vivere nell'ex casa di Sermin. La pediatra a questo punto accetterà la richiesta di Behice, tanto da sfrattare i due neo-sposi Cetin e Gulten. Un affronto che non piacerà affatto a Saniye, la quale però non potrà fare niente visto che sua cognata deciderà di abbandonare la dimora per fare posto a Behice.

Gaffur accetta il ricatto della darklady

Nelle prossime puntate di Terra amara, Behice inizierà a fare la padrona una volta entrata in possesso delle chiavi della lussuosa dimora. La darklady infatti pretenderà che Gaffur svolga tutte le mansioni più umili come gettare l'immondizia.

Inizialmente, l'uomo cercherà di sottrarsi alle richieste della darklady se poi non venisse minacciato di raccontare a tutto che è stato lui ad uccidere Hatip Tellidere. Un ricatto che sarà acconsentito da Gaffur, sebbene fatto in un momento molto sbagliato visto che Demir scoprirà che Behice è la nuova vicina di casa grazie ad una conversazione con Zuleyha.

Demir malmena Gaffur

Demir intravederà Gaffur (Bulent Polat) gettare la spazzatura per Behice (Esra Dermancioglu). Una scena che manderà su tutte le furie il ricco imprenditore, il quale non esiterà a malmenare il suo dipendente, reo di subire il volere della darklady senza una ragione apparente. Anche Saniye non comprenderà per quale motivo suo marito abbia dato ascolto alla richiesta di Behice.

Per questo motivo, la stessa capomastro inizierà a porsi delle domande sullo strano comportamento di Gaffur, tanto da voler scoprire cosa lo lega alla zia di Mujgan. Al momento, il signor Taskin sembrerà averla fatta franca per la morte di Hatip [VIDEO] a differenza di Behice che rischierà di commettere degli errori che rischieranno di costarle molto caro dopo il dietrofront di Mujgan.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che le vicende ambientate a Cukurova sono in onda da lunedì alla domenica su Canale 5.