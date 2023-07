In My home my destiny la verità sulla gravidanza di Benal verrà presto a galla. Sarà Zeynep la prima a scoprire che la donna è incinta: quando andrà a farle visita, troverà nel suo salotto una cartella contenente degli esami che attestano che la donna aspetta un bambino. Zeynep affronterà vis-à-vis Benal e le chiederà perché questa gravidanza non è una cosa positiva, ma la donna non avrà il coraggio di dirle la vera motivazione e soprattutto chi è il padre del bambino.

Zeynep vede Benal piangere

Le cose non andranno bene nella vita di Zeynep. L'affido di Kibrit si sta rivelando più difficile del previsto, visto che mentre a casa era presente la signora Sevim, l'assistente sociale, Bayram è piombato ubriaco, compromettendo la buon riuscita della procedura.

Per questo motivo la signora Sevim ha portato via, almeno momentaneamente, Kibrit, in attesa della decisione finale sul suo futuro.

Proprio mentre Zeynep si troverà al telefono per consolare la ragazza, dalla finestra della stanza intravvederà Benal che si lascerà andare a un pianto a dirotto. Non sapendo che cosa le stia succedendo, deciderà di recarsi subito a casa sua.

Zeynep scopre che Benal è incinta

Zeynep arriverà a casa di Benal e le dirà di essersi recata da lei in quanto l'ha vista piangere dalla finestra. Benal rimarrà un po' sorpresa dalla visita e Zeynep la spronerà a raccontarle che cosa le sta accadendo.

Zeynep si accomoderà nel salotto di Benal e nel tavolino intravedrà una cartella che contiene degli esami clinici.

Non riuscirà a trattenere la curiosità e le darà un'occhiata. All'interno è presente un'ecografia e Zeynep capirà che Benal è incinta.

Zeynep consola Benal

Le due parleranno del lavoro di Benal, che è un'infermiera, ma Zeynep non riuscirà a trattenersi e le dirà: "Sei incinta?". Benal le risponderà "perché pensi questo" e Zeynep le dirà che questi giorni l'ha vista più stanca del solito, è evidente che non si senta tanto bene, e in più mentre guardava dalla finestra l'ha vista piangere e le racconterà di aver anche visto l'ecografia.

Zeynep si scuserà per essere stata un'impicciona, ma era molto preoccupata per lei. La ragazza la spronerà a farsi forza, in fondo è una bella cosa diventare mamma, ma Benal non sarà dello stesso avviso.

Benal dirà a Zeynep che Mehdi è il padre del suo bambino?

Benal le dirà che il padre del bambino non è a conoscenza della cosa, senza però rivelarle che il papà in realtà e Mehdi.

Le dirà inoltre che con il padre del bambino non c'è più nessun tipo di rapporto.

Allora Benal penserà a quando stava con Mehdi e al suo desiderio di sposarlo, invece di avere un rapporto segreto. Lui, però, non le ha mai promesso niente. Riuscirà Benal a rivelare la verità a Zeynep?