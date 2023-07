Durante il finale della prima stagione di My home my destiny arriverà un momento che i telespettatori attendono da tempo. Mehdi e Zeynep, innamorati e felici, trascorreranno la loro prima notte d'amore insieme. Il tutto avverrà mentre saranno in vacanza a Sapanca in uno degli alberghi di Nermin. Sarà come una sorta di luna di miele che siglerà l'amore tra i due giovani ragazzi.

Zeliha affitta una casa per Benal

Mehdi e Zeynep ne passeranno tante quando verrà a galla che il ragazzo è il padre del bambino che attende Benal. Tutti penseranno che Zeynep decida di lasciare campo libero a Benal e andarsene via, invece la ragazza dirà al marito che lo ama davvero e che vuole stare con lui.

Però nella famiglia di Mehdi le complicazioni non cesseranno di esistere, anche perché Zeliha, appena verrà a sapere della gravidanza di Benal, la porterà via da casa di Nermin e le affitterà una casa accanto alla loro. Situazione che darà molto fastidio a Zeynep, anche a Mehdi non piacerà l'atteggiamento della madre e delle sorelle.

Amici e famigliari di Mehdi in vacanza a Sapanca

Nermin assisterà a tutta la vicenda e vorrà far prendere una sorta di boccata d'aria alla figlia. Per questo inviterà tutta la famiglia per un breve vacanza in uno degli hotel di famiglia a Sapanca. Non partiranno tutti, a Istanbul rimarranno Zeliha e Müjgan, mentre a Sapanca andranno Zeynep, Mehdi, Kibrit, Cemile e la figlia, e in più si aggiungeranno Sultan e Nuh.

Tutti trascorreranno dei momenti indimenticabili, specialmente Zeynep e Mehdi, che finalmente avranno l'opportunità di stare da soli. Prenderanno questa vacanza come una sorta di luna di miele, il che significa che potrebbe arrivare la fatidica prima notte di nozze.

Zeynep rivela a Mehdi di non essere arrivata al matrimonio vergine

Zeynep sarà un po' preoccupata perché Mehdi è cresciuto in un quartiere molto tradizionalista e conservatore, dove le donne solitamente arrivano vergini al matrimonio. Zeynep, invece, è cresciuta più libera in questo senso e nella sua vita ha già avuto dei rapporti.

Temerà che Mehdi possa prendere male questa cosa, così deciderà di parlargli. Sarà molto sincera con lui e gli racconterà tutto. Temerà una sua brutta reazione e invece non ci sarà. Mehdi sarà chiaro: lui non è nessuno per giudicare il suo passato, anche se un po' gli dà fastidio il pensiero che possa essere stata a letto con Faruk.

Alla fine i due si lasceranno e per la prima volta scatterà un vero bacio, niente più gesti d'affetto sulla guancia. Dopo quel bacio il resto della nottata sarà tutta in discesa, e Mehdi e Zeynep trascorreranno il primo momento di intimità insieme.