In My home my destiny Mehdi scoprirà che diventerà padre per la prima volta. La mamma del bambino ovviamente non è Zeynep, ma l'ex Benal. Sarà proprio la moglie a rivelargli la scottante verità, visto che Benal si tirerà indietro per mancanza di coraggio. Come andranno le cose ora nella vita di coppia di Mehdi e Zeynep?

Mehdi esce dall'ospedale e torna a casa dalla famiglia

Mehdi finalmente uscirà dall'ospedale, dopo essere stato ferito da un malvivente con una pugnalata alla schiena. Uscirà dal coma proprio sentendo la voce della sua Zeynep e da quel momento in poi il recupero sarà tutto in discesa.

Verrà dimesso, e a casa riceverà tutte le cure e premure del caso da parte dei suoi familiari. La mamma Zeliha e le sorelle gli staranno sempre vicino, ma pure Kibrit e ovviamente Zeynep, anche se lei avrà tanti pensieri per la testa.

Zeynep chiede a Benal di rivelare a Mehdi che presto diventerà padre

Zeynep ormai è certa che Benal sia incinta di Mehdi e non saprà come affrontare la situazione. In più sarà molto arrabbiata con Cemile, visto che lei sapeva la verità sulla gravidanza e non le ha mai detto niente.

A ogni modo avrà bisogno di sfogarsi e lo farà con la madre Sakine. Dopodiché prenderà un'importante decisione: parlare con Benal e chiederle di rivelare a Mehdi che lui è il padre del bambino che porta in grembo.

Benal, inizialmente, sarà molto felice di rivelargli tale notizia, così si adopererà per andare subito a casa di Mehdi per parlargli.

Zeynep pronta a rivelare la verità a Mehdi

Quando giungerà sotto la casa dell'ex si farà prendere dal panico. Non riuscirà ad andare da lui e dirgli ciò che sta succedendo. Così prenderà il telefono e chiamerà Zeynep: "Zeynep io non sono forte come te, ti prego diglielo tu a Mehdi che presto diventerà padre".

La ragazza non potrà tirarsi indietro: è giusto che il marito sappia tutta la verità, così andrà in camera sua e gli dirà che ha bisogno di parlargli.

La reazione di Mehdi

Zeynep proverà a edulcorare un po' la pillola e a preparare Mehdi, dicendogli che il loro rapporto ha una nuova sfida da affrontare. Il destino non smette di andargli contro e non sa nemmeno come riusciranno ad affrontare questo nuovo ostacolo, e saranno proprio queste parole a preoccupare un po' Mehdi.

Alla fine Zeynep non ci girerà tanto intorno e gli dirà: "Benal è incinta, diventerai padre". Lui rimarrà impietrito e non riuscirà a dire una parola. La ragazza gli racconterà tutta la vicenda e lui si sentirà in colpa nei confronti della moglie, ma Zeynep gli dirà che non deve esserlo. Il ragazzo lascerà subito la casa e sarà diretto verso una destinazione sconosciuta, che abbia intenzione di parlare con Benal?