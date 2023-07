Tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma dal 31 luglio al 4 agosto su Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca segnalano che Benal prenderà una decisione importante in merito alla sua gravidanza. Zeliha, invece, caccerà Bayram di casa dopo averlo visto ubriaco.

Anticipazioni My home my destiny: Benal scopre di essere incinta

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Bayram e Sakine appariranno saranno felici per Mehdi e Zeynep. Quest'ultima, invece, domanderà al marito un parere sul comportamento di Benal, poi si addormenteranno l'uno al fianco all'altra.

Faruk pregherà Emine di avvisarlo sulle novità riguardanti Zeynep, mentre Bayram sarà depresso dopo essersi ricordato degli sbagli commessi in passato. L'uomo vorrebbe rimediare sebbene sia consapevole che sia ormai troppo tardi. Benal scoprirà di essere incinta di otto settimane, mentre Ekrem confiderà a Meltem di aver annullato il viaggio negli Usa.

Zeliha caccia di casa Bayram

Nermin scoprirà che Zeynep e Mehdi hanno chiesto di addottorare Kibrit, così vorrà boicottare l'iter burocratico. Zeynep, intanto, si metterà ai fornelli per preparare un ricco buffet per riunire tutta la famiglia intorno alla tavola. Tutti attenderanno l'arrivo dell'assistente sociale, che dovrà sincerarsi sulla casa e la famiglia che ha fatto domanda di adozione di Kibrit.

Un'atmosfera allegra che però verrà rovinata da Bayram, che giungerà in casa completamente ubriaco. Mehdi e Zeynep punto temeranno che l'assistente sociale possa cambiare idea sull'adozione di Kibrit. Zeynep avrà anche un terribile confronto con Sakine, dove dirà tutto quello che pensa sul comportamento di Bayram. Proprio quest'ultimo verrà invitato dalla signora Zeliha a trovare un'altra abitazione, visto che lo caccerà via.

Zeynep accompagna Benal ad abortire

Benal non saprà cosa fare con la gravidanza. Sarà combattuta: non saprà se abortire o tenere il bambino. Benal vivrà un flashback, il momento in cui ha chiesto a Mehdi di diventare suo marito.

Intanto Mehdi si recherà nell'ufficio di Ekrem per regolare i conti in sospeso, ma verrà fermato dalle guardie di sicurezza.

Il ragazzo non si darà per vinto e seguirà l'uomo, che sarà diretto in una clinica e proprio qui capirà che Ekrem ha una amante e un'altra figlia segreta. Mehdi troverà Zeynep, in ospedale visto che ha accompagnato Benal ad abortire. Bayram verrà ritrovato completamente ubriaco sui binari del treno.