Si preannunciano avvincenti le prossime puntate della soap opera turca My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir), tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta. Dagli spoiler si evince che Benal (İncinur Sevimli) non riuscirà a tornare tra le braccia di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) dopo aver scoperto di aspettare un figlio da lui. L’infermiera sarà in procinto di partire, soprattutto quando il suo ex le dirà di non voler rovinare il matrimonio con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir).

Trame turche, My home my destiny: Benal rinuncia ad abortire grazie a Zeynep

Le anticipazioni sui nuovi episodi svelano che dopo le nozze combinate tra Mehdi e Zeynep, a catturare l’attenzione sarà anche Benal, l’ex fidanzata di lui. Verrà a conoscenza di aspettare un figlio dal meccanico, ma Benal sarà decisa ad abortire. A cercare di farla desistere sarà Zeynep, senza sapere però che il padre del bambino sia suo marito.

Benal deciderà di portare avanti la gravidanza, anche perché Zeynep le confesserà di non aver avuto ancora alcun momento si intimità con Mehdi.

Cemile ascolta un consiglio della madre Zeliha, Benal prepara le valigie

Benal annuncerà a Cemile (Elif Sönmez), la sorella di Mehdi, che diventerà zia del suo bambino.

Verrà invitata da Benal a mettere al corrente il fratello oppure la madre Zeliha (Nurşim Demir) della gravidanza. Cemile in un primo momento si sfogherà con Sultan (Hülya Duyar), dopodiché non riuscirà ad affrontare la delicata questione con il fratello, anche perché lui non vorrà sentire nominare la sua ex.

Cemile, su consiglio della madre Zeliham deciderà di offrire un’ingente somma di denaro a Benal per convincerla ad andarsene via dalla città.

Quest’ultima rifiuterà i soldi e farà presente di essere disposta a sparire soltanto su richiesta di Mehdi. Quest'ultimo affronterà Benal e le dirà di amare sua moglie Zeynep, quindo alla donna non resterà che preparare i bagagli e partire.

Anticipazioni dal 31 luglio al 4/08: Benal scopre di essere incinta

Nelle puntate che andranno in onda dal 31 luglio al 4 agosto Benal scoprirà di essere incinta.

Sarà certa che il padre del bambino sia il suo ex Mehdi.

La donna si presenterà a casa del meccanico nel momento meno opportuno, ovvero quando in casa staranno festeggiando il riavvicinamento tra Mehdi e Zeynep, e l'affido di Kibrit (Helin Kandemir), la ragazza che lavora in officina con Mehdi.