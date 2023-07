La soap opera turca My home my destiny, da diverse settimane ha fatto il suo debutto in prima visione nel day-time della rete ammiraglia Mediaset. Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano prossimamente, al centro della scena ci sarà Faruk (Engin Hepileri), l’ex fidanzato di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). L’affascinante ragazzo dopo essere stato scaricato dall’aspirante avvocato farà la corte a Emine (Naz Göktan): quest’ultima e Faruk si scambieranno il loro primo bacio.

Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) invece troverà il coraggio di dichiarare il suo amore alla moglie Zeynep.

Trame turche, My home my destiny: Faruk si fa dare delle informazioni su Zeynep da Emine

Gli spoiler sugli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che ci sarà un cambio di rotta da parte del giovane rampollo Faruk. Quest’ultimo userà una tattica per ottenere informazioni sulla sua ex fidanzata Zeynep, dopo non essere riuscito a convincerla a partire a Londra con lui. Faruk farà di tutto per farsi dire da Emine se Zeynep è felice di essersi sposata con il meccanico Mehdi.

La figlia di Sultan (Hülya Duyar) ammetterà a Faruk che Zeynep non potrà mai gioire al fianco del marito per il loro stile di vita diverso. A questo punto sia Faruk e Emine si renderanno conto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra, ma lei preferirà non farsi vedere in sua compagnia pubblicamente.

Faruk mette Emine di fronte a un ultimatum, Nuh scoppia a piangere

Con il passare dei giorni, Faruk a stupirà Emine dandole un bacio inaspettato sulle labbra dopo averla accompagnata a casa: la reazione della ragazza non sarà positiva, visto che lo rimprovererà e se ne andrà via. Nonostante ciò il giovane benestante non si arrenderà, infatti non appena avrà modo di rivedere Emine le confesserà di provare dei sentimenti per lei.

Faruk metterà la fanciulla di fronte a un ultimatum, facendole presente di essere disposto a prendere le distanze da lei solo su sua richiesta. Emine farà un passo indietro, accettando di uscire ancora una volta con il suo spasimante: ad assistere alla scena sarà Nuh (Fatih Koyunoğlu), il quale si lascerà andare a un pianto disperato poiché continuerà ad amare Emine segretamente.

Zeynep e Mehdi dormono insieme

Intanto ci sarà una svolta per quanto riguarda l’unione tra Zeynep e Mehdi. Quest’ultimo dopo aver detto alla sorella Cemile (Elif Sönmez) di essersi innamorato della moglie, aprirà il suo cuore alla diretta interessata. In particolare il meccanico dirà a Zeynep di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti, mentre si troveranno in un bar.

A questo punto l’aspirante avvocato non nasconderà al marito di avere il timore di rovinare tutto tra loro, venendo rassicurata dallo stesso. Infine dopo essersi baciati, Zeynep e Mehdi dormiranno finalmente insieme.