In My home my destiny piano piano le cose cambieranno nel rapporto tra Zeynep e Mehdi. Lui le dichiarerà tutto il suo amore e lei sarà un po' preoccupata per l'evoluzione delle cose, ma Mehdi proverà a tranquillizzarla. Tra i due crescerà l'alchimia e inizieranno anche a non dormire separatamente, cosa che invece fanno da quando sono sposati.

Mehdi spiega l'amore che prova per Zeynep

Nel rapporto tra Zeynep e Mehdi qualcosa cambierà quanto quest'ultimo dichiarerà alla sorella Cemile di essersi innamorato della moglie, non rendendosi conto che anche la ragazza lo sta ascoltando.

I due avranno anche modo di parlare della cosa.

Mehdi le dirà che per la prima volta si è reso conto di che cosa sia veramente l'amore. La porta sempre nei suoi pensieri e quando la pensa è come se dentro sentisse un turbinio di emozioni incontrollabili. Per la prima volta non si sente solo.

Mehdi e Zeynep vicini al bacio

Zeynep gli confiderà di avere paura. Solitamente in amore è solita rovinare tutto e teme di non poter rendere felici le persone che la amano. Lui la tranquillizzerà: "Zeynep sei nel mio cuore con la tua bontà e con i tuoi peccati".

I due sfioreranno anche il bacio: sarà una situazione molto romantica, ma verranno interrotti dal cameriere del bar in cui si trovano, che chiederà se vogliono altro tè.

Benal crede che Mehdi non accetti il figlio

Successivamente Mehdi avrà un incontro con Benal, che gli chiederà se è vero che lui vuole che lei esca dalla sua vita. Sultan, infatti, ha detto a Benal che Mehdi è innamorato della moglie, e la famiglia di quest'ultimo le ha offerto del denaro per farsi una vita altrove con il suo bambino e lasciare in pace l'ex.

Benal, però, fraintenderà, crederà che Mehdi sappia del bambino e che proprio per questo motivo non voglia averla nella sua vita, così scapperà in lacrime. In realtà Mehdi non sa che Benal aspetta un figlio da lui, perché Cemile non ha avuto il coraggio di dirglielo.

Zeynep e Mehdi dormono insieme

Intanto calerà la notte a casa di Mehdi e Zeynep, e arriverà il momento di andare a letto.

Loro dormono ancora separati: Zeynep nel letto matrimoniale e Mehdi in una poltrona vecchia e scomoda. Da quest'ultima, però, uscirà una molla, così Zeynep lo inviterà a dormire nel letto matrimoniale.

I due si addormenteranno ognuno nel proprio lato, ma la mattina si sveglieranno teneramente abbracciati, perlomeno sarà Mehdi ad abbracciarla e Zeynep si sentirà anche un po' in imbarazzo. Proverà a togliere il braccio, ma lui l'abbraccerà ancora di più.

Lui, quando si sveglierà, le chiederà scusa per il suo modo di dormire "anomalo", ma è evidente che tra Mehdi e Zeynep la chimica è sempre più crescente.