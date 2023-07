La soap opera My home my destiny, tratta da una storia vera, prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:45. Negli episodi trasmessi il 27 e il 28 luglio 2023 Zeynep Göksu (Demet Özdemir) spezzerà nuovamente il cuore a Faruk (Engin Hepileri). All’ultimo momento deciderà di non fuggire con il suo ex fidanzato per Londra, nonostante la crisi coniugale con il marito Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) non accenni a placarsi. A proposito di quest’ultimo, la sua ex Benal (İncinur Daşdemir) invece sospetterà di aspettare un figlio, in quanto molto spesso soffre di nausea.

Spoiler My home my destiny del 27 luglio: Zeynep prende parte alla prima udienza del marito Mehdi

La trama della puntata di giovedì 27 luglio racconta che Zeynep, dopo aver raggiunto l’ex fidanzato Faruk in aeroporto, gli restituirà l’anello e rinuncerà a trasferirsi a Londra con lui. Nel contempo non sarà a conoscenza che suo marito Mehdi è finito in carcere con l’accusa di sfruttamento minorile. Intanto Kibrit (Helin Kandemir) verrà portata alla casa famiglia, invece Yaldiz Ali (Emir Talha) verrà rilasciato dagli assistenti sociali in quanto maggiorenne.

L’avvocato Hasan farà il possibile per far scarcerare Mehdi, Zeynep dopo non aver avuto il coraggio di fargli visita in prigione, si presenterà in tribunale per la prima udienza.

Trama del 28 luglio: Mehdi promette a Kibrit di farla uscire dalla casa famiglia

Le anticipazioni sull’episodio in programmazione venerdì 28 luglio svelano che Kibrit riceverà la visita di Zeynep e non la prenderà affatto bene quando non la porterà via dalla casa famiglia. La ragazza, parecchio delusa, affronterà duramente Zeynep.

A rassicurare Kibrit ci penserà Mehdi, promettendole di fare di tutto per farla tornare a casa.

Successivamente, anche se Zeynep dimostrerà di provare affetto per il marito Mehdi, marito e moglie continueranno a essere ai ferri corti per le bugie che lei gli ha raccontato sul conto del suo ex fidanzato a causa di

Intanto a catturare l’attenzione sarà anche Benal, l’ex fidanzata di Mehdi, la quale sospetterà di essere incinta e inviterà Zeynep a casa sua per un caffè, con l’obiettivo di scoprire come procede la vita matrimoniale con il marito.

Nuh (Fatih Koyunoğlu) ed Emine (Naz Göktan) uniranno le loro forze per far riappacificare Zeynep e Mehdi organizzando una serata per la coppia.