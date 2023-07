Le anticipazioni della puntata del 20 luglio de La Promessa in onda su Canale 5 prendono in esame l'atteggiamento di Petra che cercherà di trattenere Don Camilo, la convinzione di Mauro che non darà molto credito al suo futuro con Leonor e la relazione nascente tra il barone e Teresa che farà preoccupare non poco Pia.

La Promessa: intesa tra Leonor e Juan Luis

Petra si affezionerà particolarmente a Don Camilo e farà di tutto per non farlo partire in direzione Leon. La donna sarà convinta di poter trovare il modo di raggiungere il proprio obiettivo.

Intanto ha luogo la cena organizzata da Alonso con i duchi De Belmonte e de Los Infantes, avente un duplice obiettivo: mettere in relazione Leonor e Juan Luis e parlare d'affari.

Mauro non avrà più certezze nei confronti del suo rapporto con Leonor, la ragazza incontrerà il duca de Belmonte e il ragazzo andrà fuori di testa dalla gelosia. La marchesina dimostrerà soprattutto di vedere di buon occhio il nascente rapporto e sembrerà essere particolarmente felice.

Il cameriere verrà travolto dallo sconcerto e della delusione perché, osservando i comportamenti dei due, capirà che l'amore tra lui e Leonor è giunto senza dubbi al capolinea.

Nel frattempo Cruz continuerà nel suo piano diabolico e non arretrerà un millimetro dall'indirizzare Jimena dalla parte del proprio figlio.

La donna non vedrà l'ora di poter ufficializzare la coppia e intanto dispenserà consigli utili alla ragazza perché ciò avvenga il più rapidamente possibile.

Non sarà facile però catturare la fiducia e fiaccare le resistenze di Manuel, visto che il ragazzo in più di un'occasione ha dimostrato di non gradire questa unione combinata e di voler respingere al mittente le intenzioni di sua madre.

Ritrovato il libro su Don Chisciotte

Nel frattempo Curro, sfruttando l'aiuto di Jana, continuerà a cercare l'edizione di Don Chisciotte, come da promessa nei confronti di Cruz. Tale ricerca non ha fatto altro che avvicinare i due ragazzi che sono arrivati anche a scambiarsi delle confessioni di natura strettamente personale.

Curro arriverà quasi a perdere le speranze di ritrovare il libro ma sarà contraddetto da Jana che invece raggiungerà l'obiettivo.

Il ragazzo sarà al settimo cielo, soprattutto perché si augura che finalmente sua zia gli potrà dare credito e lo ringrazierà per il ritrovamento. Intanto Teresa rimarrà molto delusa dalla rottura del suo rapporto con Mauro e il barone approfitterà della situazione per consolarla e darle il proprio supporto.

La carineria con la quale il nobile tratterà Teresa non sarà presa affatto bene da Pia, la donna infatti interpreterà i gesti del barone come un tentativo di voler avvicinarsi alla giovane.