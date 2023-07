Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà in onda dal 7 all'11 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Eduardo e Damiano si ritroveranno faccia a faccia per una dolorosa resa dei conti. Marina, decisa a dimostrare l'inganno di Lara, finirà per provocare l'effetto contrario agli occhi di Roberto. Alberto cercherà di riconquistare Clara in vista delle vacanze. Nunzio e Rossella, invece, malgrado i loro crescenti sentimenti si allontaneranno.

La scoperta di Damiano

Dopo aver parlato con Eugenio, Damiano verrà a conoscenza del fatto che suo figlio Manuel è in possesso di una pistola vera e che la sua incolumità è in pericolo. Il poliziotto, furioso per l'accaduto, deciderà di affrontare Rosa per capire come sia potuta accadere una cosa del genere.

Mariella farà davvero molta fatica a custodire il segreto rivelatole da suo nipote Castrese e a non dire nulla al suo amico Sasà. A sorpresa, però, troverà un nuovo interlocutore con cui aprirsi.

Nunzio, intanto, tormentato dai suoi sentimenti per Rossella, comincerà a riflettere sul suo nuovo rapporto con Ada. Il giovane Cammarota, però, alla fine deciderà di reprimere il suo crescente amore per la dottoressa Graziani.

Eduardo, invece, continuerà con la sua vita malavitosa, nonostante le raccomandazioni di Clara. L'uomo, infatti, cercherà di tenere a bada gli uomini del suo clan.

Damiano contro Eduardo

Dopo aver scoperto tutta la verità sulle modalità con cui suo figlio è venuto in possesso della pistola, Damiano deciderà di affrontare a muso duro Eduardo, ma questa sua iniziativa finirà per metterlo nei guai.

Nel corso del loro duro faccia a faccia, il poliziotto sarà costretto a fare una scelta molto dolorosa. Dopo quanto accaduto a Damiano, Viola farà davvero molta fatica a nascondere i suoi sentimenti per lui e la preoccupazione per le sorti dell'uomo.

Marina in difficoltà

Proprio mentre Roberto Ferri è molto preso dai preparativi per la festa del battesimo di suo figlio, Marina Giordano cercherà di trovare un modo per potersi avvicinare al piccolo.

La donna, nel corso dei sopralluoghi a Palazzo Palladini per la festa del piccolo Tommy, troverà la giusta occasione per rivelare la verità sulla paternità del piccolo a Roberto. Giordano proprio nel momento in cui deciderà di fare la sua rivelazione a tutti, e dopo aver compiuto un notevole sforzo per ricostruire la verità, verrà ostacolata da Lara Martinelli che avrà per lei una contromossa. Un imprevisto, infatti, farà precipitare la situazione a suo svantaggio e tutto si ritorcerà contro di lei.