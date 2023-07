Ben presto in My home my destiny Zeynep avrà la conferma di qualcosa che sospettava da tempo. Sarà la stessa Benal a confermarle che aspetta un bambino da Mehdi.

Benal in ansia per la situazione di Mehdi

Saranno giorni difficili per la famiglia di Mehdi, non lo abbandoneranno nemmeno un secondo quando sarà ricoverato in ospedale. Il ragazzo si troverà in terapia intensiva dopo essere stato ferito con un coltello durante una rissa, nata per salvare Bayram dalle grinfie di alcuni malviventi.

Non saranno solo i suoi famigliari a essere preoccupati, ci sarà anche un'altra persona ansia, anche perché porta in grembo il figlio di Mehdi.

Tale persona è ovviamente Benal.

Cemile chiede a Benal di non abortire

La ragazza scoprirà che Mehdi è in bilico tra la vita e la morte grazie a Nermin, la madre adottiva di Zeynep. Appena verrà a sapere dell'accaduto si metterà subito in contatto con Cemile, a cui ripetutamente chiederà informazioni sullo stato di salute del ragazzo.

Cemile si mostrerà più tenera nei confronti di Benal, soprattutto un giorno in cui andrà a farle visita a casa di Nermin. Cemile è cosciente del fatto che il fratello potrebbe non farcela, per questo chiederà a Benal di non abortire. In fondo dentro di sé sta crescendo un piccolo Mehdi e anche se il giovane è sposato con Zeynep, la nascita di un bambino è sempre una benedizione.

Benal fa visita a Mehdi in ospedale

Dopo queste parole Benal sentirà il bisogno di vedere Mehdi, ma in terapia intensiva non fanno entrare nessuno, a eccezione di Zeynep e della madre Zeliha. A ogni modo Benal ce la farà: si farà accompagnare in ospedale da Cemile, indosserà camice, cuffia e mascherina, e avrà modo di vedere Mehdi.

L'incontro sarà straziante, anche perché Benal prova ancora dei sentimenti nei confronti del ragazzo e non smetterà di piangere vedendolo in quello stato. D'improvviso, però, arriverà un'infermiera che la manderà via.

Zeynep scopre la verità

Uscendo nel corridoio Benal avrà modo di imbattersi in Zeynep. La ragazza sarà stranita dalla sua presenza: "Come sei riuscita a entrare?

Possono fargli visita la moglie e la madre, ma tu chi sei? A meno che il bambino che porti in grembo sia di Mehdi".

Benal non riuscirà a proferire parola e nemmeno ad andare avanti con la sceneggiata che il bambino non sia del suo ex. Alla fine confermerà a Zeynep "sono incinta di Mehdi" e le dirà che non ha detto subito la verità solo per proteggerlo.

Zeynep, però, non si arrabbierà con Benal: con Mehdi in quello stato si è resa conto che la vita è troppo breve per trascorrerla arrabbiandosi contro qualcuno e sarà proprio in quel momento che le due donne si scambieranno un abbraccio.