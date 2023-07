Dopo la fine dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne si è vociferato di una presunta frequentazione tra Roberta Di Padua e Andrea Foriglio.

Roberta, in particolare, ha alimentato le chiacchiere postando sui social frasi ed emoticon che Andrea aveva usato in quel periodo: a distanza di qualche mese da quei rumor, l'osteopata si è esposto per smentire tutto e per ribadire che ha già detto no più volte ad una conoscenza con la protagonista del Trono over.

Aggiornamenti su Andrea e Roberta

Andrea Foriglio di recente ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio.

Il giovane è stato interpellato soprattutto sulle due donne con le quali si è relazionato in televisione: la tronista Nicole e la dama Roberta.

A proposito di Roberta, nel mese di maggio sono circolate diverse voci su un presunto flirt con Andrea: ad alimentare le chiacchiere sono stati alcuni interventi social fatti da Di Padua senza mai smentire il gossip.

In queste ultime ore Foriglio ha preso le distanze dai rumor e dal comportamento che Roberta ha avuto subito dopo la fine di Uomini e donne, al quale entrambi hanno partecipato in primavera.

Il chiarimento di Foriglio

Senza girarci troppo intorno, Andrea ha commentato così le voci che sono circolate in queste settimane su di lui e Roberta: "Quello che hanno detto non è assolutamente vero".

"Se avessi voluto uscirci, l'avrei già fatto. Se avessi voluto cercarla, l'avrei cercata", ha aggiunto Foriglio.

In merito agli indizi che Di Padua sembra aver dato su una loro frequentazione segreta, Foriglio ha dichiarato: "Lei ha condiviso su Instagram la mia filosofia di vita del 'mai dire mai' e ha messo un cuoricino, ma la mia risposta nei suoi confronti è sempre stata chiara".

L'osteopata, dunque, ha ribadito per l'ennesima volta che non intende conoscere Roberta né in trasmissione e nemmeno lontano dalle telecamere, altrimenti si sarebbe già esposto come ha fatto con Nicole nei mesi passati.

Per Roberta, dunque, è arrivato un nuovo rifiuto dopo quelli che ha ricevuto da Andrea durante le registrazioni di Uomini e donne della scorsa primavera.

La frecciatina alla tronista Nicole

Andrea Foriglio ha punzecchiato anche Nicole per aver scelto Carlo a Uomini e donne. "Si è fatta condizionare, voleva me ma ha scelto lui", ha dichiarato l'ex corteggiatore ad un paio di mesi di distanza dalla fine dell'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi.

Andrea, inoltre, si è detto convinto del fatto che Santinelli gli avrebbe preferito Mancini anche per non dare adito a quelle chiacchiere che li volevano d'accordo ancor prima di incontrarsi davanti alle telecamere. "La sua è stata una scelta ragionata, non d'istinto", ha concluso il giovane che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in lizza per il ruolo di tronista della prossima edizione di U&D.

Anche Tina Cipollari ha commentato i rumor secondo cui almeno un ex corteggiatore dovrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa a settembre. Vedendo l'elenco dei 6 aspiranti protagonisti del Trono classico (Carola, Alice, Alessio, Carlo, Andrea e Alessandra), l'opinionista ha ironizzato: "Spero nessuno di loro".

Le decisioni della redazione, ad ogni modo, saranno comunicate solo alla fine di agosto, quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne negli studi di Cinecittà.