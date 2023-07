Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio 5 e la comunicazione arriva direttamente da Mediaset. L'azienda ha precisato che la conduttrice potrà avere altri spazi all'interno dell'azienda con cui ha un contratto fino a dicembre 2023.

Mediaset annuncia: l'artista non condurrà più Pomeriggio 5

Dopo l'addio di Serena Bortone in Rai arriva la notizia di un altro cambiamento, questa volta a casa Mediaset. Barbara D'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5, il programma che teneva compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal 2008. Le voci che parlavano di un addio della conduttrice dal programma pomeridiano si rincorrevano da mesi, ma dopo l'ultima puntata andata in onda a giugno tutto sembrava rientrato.

La conduttrice, infatti, ha salutato il suo pubblico come di consueto, dando appuntamento al prossimo settembre con il suo talk show: "E per voi amiche mie e amici miei che mi seguite da sempre, ci vediamo ovviamente a settembre". Nulla faceva pensare ad un cambiamento così improvviso, eppure il comunicato stampa di Mediaset di sabato 1 luglio non lascia spazio a dubbi. "Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5", si legge.

A giugno scorso la presentatrice aveva dato appuntamento a settembre

Cosa sia successo tra Barbara d'Urso e Mediaset non è ancora stato reso noto. Non è ancora chiaro se la decisione di lasciare la conduzione di Pomeriggio 5 sia stata dalla conduttrice o dell'azienda.

Probabilmente, nei prossimi giorni, arriveranno nuovi aggiornamenti a riguardo.

Mediaset ha ringraziato Barbara d'Urso peri l servizio svolto al timone del programma pomeridiano di approfondimento e per la sua professionalità. La presentatrice ha un contratto con Mediaset fino a dicembre del 2023 e, come è stato precisato anche nel comunicato stampa, ci saranno nuovi progetti che coinvolgeranno l'artista.

Il futuro di Barbara d'Urso a Mediaset è incerto

Barbara d'Urso era alla guida di Pomeriggio 5 sin dalla prima puntata andata in onda nel 2008, quando al timone con lei c'era anche Claudio Brachino. Nelle quindici edizioni del talk show tanti personaggi si sono alternati nel salotto di Canale 5 e molti sono stati i temi trattati.

Barbara d'Urso spaziava dalla politica al gossip, alla cronaca, affiancata da diversi opinionisti che nel corso degli anni si sono alternati.

Sul futuro della conduttrice a Mediaset resta un punto di domanda. Dopo la scadenza di contratto a dicembre 2023, infatti, Barbara d'Urso potrebbe anche passare in Rai e alcune voci la vogliono in giuria a Ballando con le stelle. Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi.