I nuovi palinsesti Mediaset prevedono un bel po' di cambiamenti a partire dal prossimo settembre. Spazio in primis alla rivoluzione che riguarderà Pomeriggio 5, il talk show feriale di Canale 5, rimasto orfano della conduzione di Barbara d'Urso.

Situazione differente, invece, per Maria De Filippi confermatissima al timone di tutte le trasmissioni che popolano il daytime e il prime time di Canale 5. E, quest'anno, la conduttrice giocherà d'anticipo anticipando il ritorno in video.

Pomeriggio 5 rivoluzionato: nuovi palinsesti Mediaset settembre

Nel dettaglio, i nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva prevedono l'uscita di scena di Barbara d'Urso dalla fascia del daytime.

La conduttrice partenopea non sarà più al timone di Pomeriggio 5 che, dal prossimo settembre, verrà totalmente rivoluzionato e affidato alla giornalista Myrta Merlino, in arrivo da La7.

Un cambiamento importante che segnerà una svolta anche nei contenuti del programma: via il gossip e la cronaca rosa (ampiamente presente nella versione targata d'Urso) per lasciare spazio all'attualità e alla cronaca nera.

Barbara d'Urso, invece, non troverà spazio su Canale 5: per lei non sono previste nuove trasmissioni in daytime oppure in prime time.

Maria De Filippi anticipa il ritorno in tv: nuovi palinsesti Mediaset settembre

E poi ancora, i nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024, prevedono anche il ritorno di Maria De Filippi confermatissima tra daytime e prime time.

Quest'anno, per la gioia dei tantissimi spettatori, la conduttrice giocherà d'anticipo e tornerà in video qualche settimana prima.

Uomini e donne, ad esempio, debutterà lunedì 11 settembre e non più il 18 (così come erano annunciato in un primo momento). In questo modo, quindi, la trasmissione sfiderà fin dal primo momento il debutto de La volta buona, il nuovo talk show del pomeriggio di Rai 1.

Dal 17 settembre, invece, Maria De Filippi sarà in giuria a Tu si que vales 2023 e poi dal 18 settembre tornerà al timone di Amici 23, confermato nella fascia della domenica pomeriggio.

Grande Fratello Vip torna e raddoppia: anticipazioni palinsesti Mediaset settembre

In prima serata, invece, spazio al ritorno del Grande Fratello Vip condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

Il reality show debutterà lunedì 11 settembre con la prima attesissima puntata di questa ottava edizione, dove ci sarà spazio per l'ingresso in casa dei vari concorrenti.

Quest'anno, la soglia della porta rossa di Cinecittà sarà varcata non solo da personaggi famosi ma anche da persone "nip".

E, anche quest'anno, è previsto il raddoppio settimanale per il GF Vip nel giovedì sera di Canale 5.