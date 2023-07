Le novità sui palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024 prevedono diversi cambiamenti sia in prime-time che in daytime.

Spazio ai reality-show che, ancora una volta, troveranno spazio nella programmazione di Canale 5, e quest'anno potrebbero sbarcare anche su Italia 1. A quanto pare, infatti, la rete giovane del Biscione potrebbe accogliere una nuova edizione de La Talpa in prima serata.

L'Isola dei famosi non chiude i battenti: novità palinsesti Mediaset

I nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024 prevedono il ritorno di svariati reality-show nella fascia di prima serata.

Ad aprire la stagione sarà il Grande Fratello Vip 8 condotto da Alfonso Signorini, il cui debutto al momento è fissato per lunedì 18 settembre su Canale 5.

Tra i reality-show confermati spicca anche L'Isola dei Famosi: nonostante gli ascolti in calo delle ultime stagioni, Mediaset ha rinnovato il contratto con la casa di produzione del programma.

Come svelato da Tv Blog, L'Isola dei famosi non chiuderà i battenti su Canale 5, dato che ci sarà spazio per due nuove edizioni in prime-time.

Ilary Blasi a rischio, d'Urso via da Pomeriggio 5: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

Ilary Blasi potrebbe uscire di scena dal cast dell'Isola dei famosi: la conduttrice, infatti, sarebbe fuori dal parterre di conduttori Mediaset della prossima stagione televisiva.

Stesso destino anche per Barbara d'Urso che perderà la conduzione di Pomeriggio 5 e, dopo la chiusura delle sue trasmissioni in prime-time, al momento risulta senza un nuovo programma.

Situazione diversa per Maria De Filippi, la quale continuerà a tenere banco tra daytime e prima serata con le sue popolari trasmissioni.

La Talpa verso il ritorno nei palinsesti Mediaset

Tornando ancora ai reality-show, nei nuovi palinsesti Mediaset è previsto anche un raddoppio per Temptation Island. Il programma delle tentazioni andrà in onda sia in inverno che in estate: due edizioni a distanza di pochi mesi, complice il boom di ascolti che la trasmissione sta registrando quest'anno, con una media del 27% di share alla prima puntata e picchi superiori ai quattro milioni di spettatori su Canale 5.

Tra i reality-show pronti a tornare in video risulta anche La Talpa, di cui Mediaset da svariati anni detiene i diritti per la messa in onda televisiva.

Il reality-game portato al successo da Paola Perego potrebbe tornare in onda su Italia 1: al momento, però, non si conosce ancora il nome della conduttrice che potrebbe prendere in mano le redini del programma.