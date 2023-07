Nel corso del loro intervento durante il festival Marateale in Basilicata, Pio e Amedeo hanno lanciato alcune frecciatine neanche troppo velate nei confronti di Barbara D'Urso. Nella nuova stagione televisiva, la conduttrice partenopea non sarà più al timone di Pomeriggio 5 rimpiazzata come risaputo dalla giornalista Myrta Merlino.

In occasione della serata sul palco della località lucana, Pio e Amedeo hanno così ironizzato sulla nuova situazione lavorativa della storica conduttrice Mediaset: "Quando abbiamo visto Barbara D’Urso pensavamo di non meritarcelo.

Tanto con lei ci vediamo a settembre, ah no” hanno ad un certo punto dichiarato sul palco.

Pio e Amedeo hanno inoltre aggiunto che tra loro e Barbara non correrebbe buon sangue: "Non ci vogliamo bene, questo si sa, ma noi a differenza di altri lo diciamo, non ci frega niente". "Quando abbiamo visto gli ospiti eravamo onorati, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, poi abbiamo saputo che c'era anche la D'Urso, niente, hanno invitato cani e porci" hanno scherzato i due.

I due comici su Barbara: 'Quanto è stato bello quando abbiamo sentito l'annuncio'

Amedeo ha proseguito asserendo di aver provato una certa gioia nell'apprendere che Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato l'assenza di Barbara D'Urso dai palinsesti Mediaset del prossimo settembre: "Ma quanto è stato bello".

Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

Pio e Amedeo salutano Barbara

Pio ha concluso dicendo che, secondo lui, la grandezza di una persona si misura dalla capacità che mostra di mettersi in gioco citando a tal riguardo Maria De Filippi: "Lo spessore di una persona si misura anche su queste cose, Barbara comunque è intelligente e la salutiamo".

Tra il duo comico e Barbara non corre buon sangue

Insomma sembra ci siano delle tensioni neanche troppo velate tra il duo comico di Pio e Amedeo e Barbara D'Urso che sarebbero sorte proprio all'indomani della notizia dell'allontanamento della D'Urso da Pomeriggio 5.

In quell'occasione infatti, la nota conduttrice tv si difese dicendo di non aver mai fatto trash in televisione citando al contrario una serie di personaggi che secondo lei nel corso del tempo avrebbero mostrato di 'gradire' tematiche trash molto più di lei.

Tra i personaggi citati, a quanto pare, anche Pio e Amedeo per l'appunto che si sarebbero perciò risentiti da quanto asserito dalla D'Urso.

Secondo il punto di vista di quest'ultima infatti, la Rete enfatizza e valorizza questo tipo di programmi, da qui la totale incapacità di comprendere, a detta sua, il perchè della decisione assunta da Berlusconi.