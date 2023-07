La terza stagione di Terra amara sarà ricca di colpi di scena e di lutti. Gli spoiler provenienti dalle puntate turche rivelano che a uscire di scena saranno tre personaggi di rilievo, trattasi di: Behice, Yilmaz e Mujgan.

Zuleyha appena verrà a conoscenza dell'incidente d'auto che vedrà coinvolto il suo amato Yilmaz si recherà di corsa in ospedale: Akkaya esalerà il suo ultimo respiro proprio al fianco di Altun. Gli occhi saranno puntati anche su Behice che si toglierà la vita, mentre la dottoressa Mujgan invece finirà vittima di un drammatico aereo.

Terra amara, terza stagione: Behice, Yimaz e Mujgan escono di scena definitivamente

La terza stagione di Terra Amara vedrà i riflettori puntati su tre personaggi di punta Behice, Yilmaz e Mujgan che perderanno la vita.

Gli spoiler provenienti dalla Turchia, rivelano che Yilman morirà in seguito a un grave incidente d'auto. L'uomo verrà portato tempestivamente in ospedale, ma per lui non ci sarà nulla da fare e - poco dopo - esalerà l'ultimo respiro al fianco di Zuleyha. Uscirà di scena in modo anomalo anche Behice, la donna dopo aver confessato di aver ucciso Hunkar si toglierà la vita lanciandosi da un dirupo. Successivamente anche Mujgan perderà la vita in seguito a un un incidente aereo.

Al centro delle nuove trame di Terra amara ci sarà anche Sevda, che verrà rifiutata da sua figlia Umit.

La giovane donna farà capire a sua madre di non sentire la necessità di recuperare un rapporto che fra loro non è mai esistito. Intanto Zuleyha - rimasta sola in seguito alla morte improvvisa di Yilmaz - avvertirà ben presto la necessità di aprire le porte del suo cuore a un altro uomo, che sarà disposto a dargli le attenzioni che merita.

Lo sceneggiato Terra amara sarà in prima serata su Canale 5 dal 10 settembre 2023

Intanto i vertici Mediaset - visto il successo registrato in termini di ascolti nelle prime due stagioni dello sceneggiato turno - hanno deciso puntare su Terra amara anche la domenica sera. La soap di origine turca dal 10 settembre 2023, dunque, troverà spazio anche in prime time su Canale 5.

Con picchi superiori al 26% di share Terra amara è una delle soap più viste in Italia nel corso degli ultimi mesi e ogni puntata della soap Mediaset potrà essere rivista su Mediaset Infinity, per accedere ai contenuti on-demand è necessario registrarsi gratuitamente, e ovviamente essere dotati di una connessione a Internet.