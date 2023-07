Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da martedì 25 a venerdì 28 luglio, Marina confesserà a Cristobal di amarlo. Quest'ultimo le chiederà di sposarlo. Inoltre Purification lascerà Bernardo ed andrà via con le figlie, mentre Francisca si separerà da Gabriel e tornerà a casa dalle sorelle. Rodolfo a questo punto si scontrerà con Blanca per aver consentito una cosa del genere.

Blanca chiede ad Alonso notizie su Cristobal

La puntata di "Sei sorelle" di lunedì non andrà in onda lunedì 24 luglio, in quanto da Roma ci sarà la Cerimonia di apertura del summit sulla sicurezza alimentare.

Nell'episodio di martedì 25 luglio, Blanca manterrà quanto promesso a Donna Dolores e chiederà ad Alonso notizie di Cristobal. Intanto Petra deciderà di avvicinarsi a Miguel, così da apprendere da lui delle notizie riguardanti la fabbrica. L'uomo però comprenderà subito le finalità dell'ex fidanzata. In tutto questo Francisca cesserà ogni tipo di rapporto con Gabriel e tornerà dalle sue sorelle. Rodolfo apprenderà questo e sarà totalmente contrario, tanto da scontrarsi con Blanca. Loygorri la inviterà ad andarsene nuovamente.

Aurora e Celia invece hanno intenzione di mentire al Dottor Uribe e si muoveranno per trovare un fidanzato per la Silva.

Diana dispiaciuta perché hanno rubato pure la spilla che ha regalato a Salvador prima di perdere la memoria

La puntata di mercoledì 26 luglio non sarà trasmessa perché si terrà, in diretta da Roma, la cerimonia di chiusura del summit sulla sicurezza alimentare.

Secondo le anticipazioni televisive di giovedì 27 luglio, Aurora rivelerà a Celia di avere seguito il suo stesso percorso terapeutico con l'elettroshock. Intanto Cristobal riuscirà a raggiungere l'ospedale da campo con le medicine. Marina, preoccupato per lui, esternerà i suoi sentimenti all'uomo. Questo porterà Loygorri a farle una proposta di matrimonio, alla quale lei risponderà in maniera affermativa.

Nel frattempo le sorelle Silva saranno turbate, in quanto qualcuno si è introdotto nella loro abitazione impossessandosi di alcuni gioielli. Ad essere maggiormente rattristata sarà Diana, poiché non si trova più la spilla che Salvador le aveva dato prima di non ricordare più nulla.

Benjamin non vuole che Petra aiuti Bernardo

In base agli spoiler di venerdì 28 luglio, Aurora e Celia racconteranno ad Uribe che la Silva ha un fidanzato e che grazie a lui è guarita. Intanto Elisa inviterà Donna Dolores a supportare la sua candidatura come madrina del Teatro Real. La signora Loygorri farà subito capire che lo farà, ma avendo qualcosa in cambio. Inoltre Adela inizierà a lavorare in fabbrica e mediterà di preparare una raccolta benefica per i bambini dell'orfanotrofio. Infine Purification lascerà Bernardo ed andrà via con le figlie. Petra si proporrà di dargli una mano e di cucinare per lui, ma Benjamin si opporrà.