Continua su Rai 1 l'appuntamento della soap tv iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio, Donna Dolores non sopporterà più Blanca e proverà ad avvelenarla con l'arsenico.

Inoltre Francisca dubiterà del proprio futuro insieme a Gabriel dopo che lui si è addormentato durante una prova in teatro, mentre Marienela rapirà il piccolo German approfittando del fatto che Carolina fosse impegnata con Elisa e Sofia.

German va in prigione da Adela

Nella puntata di Sei sorelle di lunedì 17 luglio, Diana non ha voglia di arrendersi e vorrà capire che loschi affari sta portando avanti suo zio. La donna racconterà a Bernardo che ha deciso di aprire le casse in fabbrica per vedere cosa è presente al suo interno. Intanto Francisca sarà contenta delle prove effettuate al Teatro Real. Gabriel però avrà paura che lei possa lasciarlo. Inoltre German si recherà in prigione da Adela e apprenderà che lei ha preso il tetano. Donna Dolores invece confesserà a Blanca di avere un piano per evitare il fallimento della Loygorri. Le due dovranno fingere di essere in sintonia e Blanca dovrà fare un discorso in occasione di una cena.

Nell'episodio di martedì 18 luglio, Diana redarguirà Salvador vista la stretta sinergia lavorativa con Don Ricardo. Montaner non tollererà questi addebiti mossi e si comporterà in maniera distaccata. La donna sarà stufa della situazione e per fargli ricordare tutto, sceglierà di baciarlo. In tutto questo Raimundo otterrà il lavoro come barista presso l'Ambigù, mentre Adela uscirà di carcere proprio quando Elisa entrerà in possesso del quadro della madre.

La ragazza però non saprà che è frutto di una strategia tra le sue sorelle e Don Ricardo.

Francisca si infuria con Gabriel

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 19 luglio, Francisca si arrabbierà con Gabriel perché si è appisolato durante le prove in teatro e inizierà a dubitare sul loro futuro insieme. Intanto Cristobal spronerà Carlitos, il quale sarà preoccupato per come stanno procedendo le cose in guerra.

I due si faranno manforte a vicenda e salveranno la vita a un soldato. Inoltre Salvador persuaderà Rodolfo a entrare in società insieme a Don Ricardo nel traffico illegale di oppio. Alonso, amico del passato di Diana, farà il suo ritorno in città.

Nella puntata di giovedì 20 luglio Marianela approfitterà del fatto che Carolina è impegnata con Elisa e Sofia, entrerà alla Villa de Paris e porterà via il piccolo German. Nel frattempo Blanca non tollererà più Donna Dolores e vorrebbe separarsi da Rodolfo. Quest'ultimo invece le dirà che sistemerà ogni cosa con la madre. In tutto questo Francisca andrà via dall'Ambigù, mentre Celia sarà messa in imbarazzo da un'offerta scandalosa del dottor Uribe.

Blanca promette di aiutare Donna Dolores

In base agli spoiler di venerdì 21 luglio, Cristobal, Marina e Carlitos hanno terminato le medicine e dovranno effettuare operazioni senza morfina. Intanto Donna Dolores non ne potrà più di Blanca e proverà ad avvelenarla con l'arsenico: la signora Loygorri sarà in ansia per Cristobal e Blanca le garantirà di avere notizie grazie a un certo Alonso, che si trova al fronte.