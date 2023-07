Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio, Samuel cederà alle ripetute provocazioni di Micaela e tradirà Speranza. Inoltre Marina farà di tutto per dimostrare, attraverso la prova del DNA, che Tommaso non è figlio. Purtroppo per lei Ida si è alleata con Lara ed informerà Martinelli sulle intenzioni di Giordano.

Mariella sprona Cerri ad avere una nuova relazione

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 24 luglio, Marina con il contributo di Silvana avrà la prova certa che Lara fino ad ora ha raccontato solo menzogne e si attiverà per giungere presto alla verità. Intanto Manuela apprenderà che potrà trascorrere molto tempo insieme a Niko. Inoltre Luca e Giulia comprenderanno che Renato è contrario al fatto che loro due vivano insieme alla Terrazza. Mariella invece spronerà Cerri, molto abbattuto per la sua delusione amorosa.

Nell'episodio di martedì 25 luglio, Giordano sarà convinta di poter finalmente dimostrare che Tommaso non è in realtà il figlio di Roberto e si vorrà servire del test del DNA.

Nel frattempo Lara dovrà gestire l'esuberanza di Ida. In tutto questo Serena persuaderà Manuela a non andare in vacanza con i Poggi, ma non le darà completamente retta. Tra le altre cose, Mariella inciterà Cerri ad avviare una nuova storia d'amore, che sia diversa rispetto a quella con Castrese.

Antonio e Manuel sono in pericolo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 luglio, Lara farà di tutto affinché Ida possa essere sua alleata e le racconterà dei segreti appartenenti alla sua vita. Intanto Marina si muoverà per procurarsi il DNA, così da poter svelare gli inganni della Martinelli. Inoltre Sasà rientrerà a Napoli dopo il periodo passato ad Ischia con Castrese.

Renato e Raffaele si riappacificheranno. Manuela inizierà a comprendere che andare in Sicilia con i Poggi non è una giusta cosa da fare.

Nella puntata di giovedì 27 luglio, Antonio chiamerà Manuel per chiedergli di giocare insieme. I due ragazzi si troveranno in pericolo, visto che il figlio di Rosa deciderà di portare con sé l'arma presa nel borsone dello zio. Nel frattempo Giordano vorrà far esaminare un oggetto di Tommy da poter confrontare con Ferri. Ida si renderà conto di quanto fatto ed informerà subito Lara. In tutto questo Samuel tenterà di mantenere distante Micaela, ma lei farà in ogni modo per provocarlo.

Ada spera nel supporto di Rossella con Nunzio

In base agli spoiler di venerdì 28 luglio, Samuel proverà a raccontare a qualcuno del suo tradimento a Speranza.

Intanto Ada esternerà a Rossella il suo interessamento per Nunzio e confiderà di avere il suo supporto. Infine l'amicizia tra Antonio e Manuel sarà a rischio, mentre Alberto inviterà Serena a redarguire le sorelle perché non pagano l'affitto da tempo.