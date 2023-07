In My home my destiny, molto presto, Kibrit troverà la giusta serenità. La ragazza, infatti, potrà lasciare l'istituto in cui vive per andare con la sua nuova famiglia. Mehdi e Zeynep diventeranno i suoi tutori, ma non si arriverà a questa decisione in maniera tanto semplice, visto il rapporto burrascoso che vivono i due giovani.

Zeynep comunica a Kibrit una dura decisione

Kibrit sarà in una situazione disperata nella casa famiglia in cui si trova, al punto che inizierà anche a strapparsi i capelli dallo sconforto. Zeynep andrà a trovarla e appena Kibrit la vedrà penserà che sia andata lì per portarla via da quel posto, ma Zeynep non avrà buone notizie: purtroppo non potrà fare nulla per farla uscire da quella casa famiglia, anche perché le cose con Mehdi non vanno bene.

Kibrit ha sempre creduto che, visto che ormai Zeynep è sposata con Mehdi, i due sarebbero potuti diventare i suoi tutori, ma a quanto pare non sarà così. Zeynep noterà che la ragazza si sta anche strappando i capelli e la cosa la spaventerà parecchio. Zeynep le prometterà di non abbandonarla e che le starà accanto, ma queste parole faranno scattare qualcosa in Kibrit.

Kibrit non vuole più vedere Zeynep

Kibrit non prenderà bene questa scelta di Zeynep e scapperà nella sua stanza urlandole: "Non ti voglio, vattene via. Non voglio vedere che tu e Mehdi veniate a trovarmi, anche perché la vostra presenza fa accendere in me una speranza e questo mi fa male. Ora voglio che questa speranza muoia".

Kibrit sarà molto delusa, era veramente convinta che Zeynep le volesse bene al punto di portarla via da quel posto, ma così non sarà.

Mehdi e Zeynep si ritrovano

Zeynep se ne andrà e proprio fuori dall'istituto incontrerà Mehdi, che vorrà sincerarsi delle condizioni di Kibrit. Zeynep sa che deve fare qualcosa per Kibrit, anche se il suo rapporto con Mehdi vive dei problemi, al punto che sarà decisa a partire e andarsene via. Vista la situazione alla fine sarà proprio lui a fare qualcosa.

"Diventiamo la mamma e il papà di Kibrit", sarà questa la proposta che Mehdi farà a Zeynep e lei non potrà che essere felice. Zeynep e Mehdi si abbracceranno e a quella scena assisterà anche Kibrit. Quando li vedrà insieme capirà che per lei potrebbero arrivare buone notizie.

Benal scopre di essere incinta

Mehdi sarà un po' spaventato dall'impegno di diventare tutore di Kibrit per un anno, ma alla fine si farà coraggio e insieme a Zeynep saranno pronti a iniziare la procedura per prendere in affido la ragazza.

A breve Kibrit potrà andare a vivere insieme a Mehdi e Zeynep, e per la ragazza inizierà un periodo di felicità. Per Mehdi, invece, potrebbero esserci delle novità, visto che Benal scoprirà di essere incinta.