Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

Dalle trame degli episodi in onda dal 17 al 20 luglio di evince che il matrimonio tra Eugenio e Viola sarà ormai giunto al capolinea e l'uomo finirà per avvicinarsi alla collega Lucia. Inoltre Samuel comprenderà che è arrivato il momento di chiarire i suoi sentimenti verso Speranza e Micaela, mentre Marina è certa che Tommaso non sia figlio di Ferri e sarà determinata a scoprire la verità.

Samuel capisce che è arrivato il momento di scoprire chi ama veramente

Nella puntata di Un posto al sole che verrà mandata in onda lunedì 17 luglio, Manuel scoverà il borsone pieno di armi che suo zio aveva dato alla sorella. Rosa non potrà che essere infuriata con il fratello. Intanto Giulia sarà contenta del fatto che Luca presto andrà ad abitare alla Terrazza. Renato invece sarà contrariato da questa cosa e racconterà ogni cosa a Raffaele. Inoltre Guido e Mariella inviteranno Speranza a riavvicinarsi a Samuel. I due però non saranno a conoscenza che Piccirillo abbia trascorso una piacevole serata con Micaela.

Nell'episodio di martedì 18 luglio, gli attriti tra Eduardo e Clara cresceranno. Rosa invece sembrerà dare il suo perdono al fratello e confiderà che ogni problema sia stato superato, anche se le cose potrebbe essere diverse.

Nel frattempo le affinità tra Luca e Giulia saranno sempre più crescenti, mentre Samuel dopo quanto accaduto con Micaela, comprenderà che è giunto il momento di capire chi ama veramente.

Renato dà dei consigli sbagliati a Jimmy

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 luglio, tra Eugenio e Viola il rapporto risulterà irrimediabilmente compromesso.

Nicotera sarà dispiaciuto per l'imminente fine della sue nozze e si avvicinerà alla sua collega di lavoro Lucia. Quest'ultima spronerà il magistrato a occuparsi di un clan emergente, che lo porterà ad avere a che fare con Eduardo Sabbiese. Intanto Manuel prenderà un'arma dal borsone e la nasconderà sotto il letto.

Jimmy non vedrà l'ora di rivedere Cristina, ma rispetto agli altri anni la ragazzina non vuole essere suo amico.

Renato allora deciderà di fare qualcosa, ma darà solo consigli inesatti

Niko scopre i problemi di Renato

Nella puntata in onda giovedì 20 luglio, Marina proseguirà nell'analizzare quello che è successo tra Lara e Silvana. Intanto Cristina e Jimmy vivranno il loro primo momento di difficoltà. Inoltre Raffaele riuscirà a dare manforte ad Eugenio e Viola con una delle sue idee, mentre Bice avanzerà un'offerta inattesa a Mariella.

Nel frattempo Lara proverà ad avvantaggiarsi della presenza di Cristina per avvicinarsi a Roberto, mentre Marina sarà certa che Ferri non è il padre di Tommaso. Giordano si attiverà per arrivare alla verità.

Mariella vorrebbe che Cerri facesse venire Bufalotto ad Ischia, cosicché suo nipote esca allo scoperto. Infine Niko apprenderà che Renato è turbato da Luca. Il ragazzo si riprometterà di supportare il padre.