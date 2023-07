Continua a far discutere l'improvviso allontanamento tra Belen e Stefano: se all'inizio di luglio i due erano in vacanza insieme, da un paio di settimane tutto è cambiato e si vocifera che lei abbia già un nuovo compagno. In queste ore, inoltre, De Martino ha alimentato la curiosità dei fan postando su Instagram il brano "A song for you", un pezzo che sembra una dedica neppure troppo velata all'ex moglie che attualmente è a Ibiza senza i figli Santiago e Luna Marì.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono passati pochi giorni da quando Belen ha condiviso sul suo profilo Instagram una canzone in lingua spagnola che tra i suoi versi contiene anche quello piuttosto esplicativo che recita "Io non mi sento uno schifo".

Anche Stefano ha deciso di sfogarsi allo stesso modo e il 25 luglio ha pubblicato tra le sue Stories il video del brano "A song for you" nella cover che ha fatto Justin Timberlake qualche tempo fa.

I fan hanno dato un'occhiata al testo di questo romantico pezzo e, dopo averlo letto e tradotto, sono arrivati alla conclusione che potrebbe essere una dedica alla soubrette argentina.

Già il titolo "canzone per te" fa pensare ad un messaggio che De Martino potrebbe aver mandato a qualcuno tramite i social network, e la prima persona che viene in mente ai curiosi è ovviamente l'ex moglie Belen.

Il viaggio da sola di Belen

Alcuni versi del brano che Stefano ha postato tra le sue Ig Stories di oggi, hanno attirato l'attenzione dei follower.

"Ora che siamo soli, canto una canzone per te", "Nessuna è più importante per me", "Sei l'amore della mia vita, sei mia amica", queste le frasi più significative del pezzo che i fan hanno interpretato come una dedica di De Martino all'ex moglie.

Stando alle segnalazioni che hanno impazzato in rete negli ultimi giorni, stavolta sarebbe stata la bella Rodriguez a mettere fine al matrimonio per ragioni ancora ignote.

In uno dei tanti messaggi anonimi che sono arrivati a Deianira di recente, si legge che Belen frequenterebbe Elio Lorenzoni dall'inizio di luglio (ovvero dal rientro a casa dalla vacanza con il marito e i figli) e che Stefano si sentirebbe tradito e deluso da questo comportamento inaspettato.

Mentre in Italia non si parlava d'altro che del presunto nuovo amore di sua moglie, il napoletano è volato a Disneyland con Santiago, allontanandosi volontariamente dal Gossip e da quello che sta succedendo nel suo privato.

L'avvistamento di Belen alle Baleari

Se Stefano si sta sfogando sui social network dopo la rottura, Belen preferisce tacere e vola a Ibiza da sola per una vacanza lontano dal gossip.

Tra domenica e lunedì scorso, infatti, l'argentina è stata vista e fotografata all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava per le Baleari. La persona che si è imbattuta casualmente nella presentatrice, ha raccontato che era irritata e per nulla disposta al dialogo.

La bella Rodriguez, dunque, ha lasciato l'Italia e ha raggiunto una delle sue mete preferite per l'estate: sull'isola spagnola, però, la showgirl non dovrebbe essere da sola. Molti curiosi sostengono che Elio Lorenzoni si troverebbe nello stesso posto di Belen, ma al momento non esistono prove a supporto di questa tesi (potrebbero arrivare nei prossimi giorni grazie ai paparazzi).

Per quanto riguarda i bambini che la conduttrice ha avuto da De Martino e da Antonino Spinalbese, sono rimasti a casa: Santiago è rientrato da Disneyland e ora dovrebbe trovarsi con i nonni materni, Luna Marì è con il padre in un villa in Toscana.

Belen, dunque, è in vacanza senza i figli e a farle compagnia dovrebbero essere o alcuni amici o il presunto nuovo fidanzato.