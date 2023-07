Terra Amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), trasmessa nel daytime di Canale 5, continua a stupire il pubblico affezzionato con numerosi colpi di scena. Negli episodi in programmazione da giovedì 3 a domenica 6 agosto 2023 (sabato 5 la soap non andrà in onda) Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) farà valere il suo ruolo di padre portando il primogenito Adnan (Ömer Fethi Canpolat ) via dalla tenuta Yaman, in segreto e senza alcun permesso. Il tutto avverrà durante una conferenza stampa indetta da Demir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) invece sarà vittima di un attentato da parte di due criminali, Fikret Fekeli (Furkan Palalı) lo salverà, anche se nasconde allo zio una scomoda verità.

Anticipazioni Terra amara del 3/08: Ali Rahmet Fekeli messo in salvo dal nipote Fikret

Gli spoiler sulla puntata della soap opera in onda su Canale 5 giovedì 3 agosto raccontano che Ali Rahmet Fekeli verrà aggredito da due uomini armati mentre sarà diretto a Kuzdere. A intervenire in suo aiuto ci penserà il nipote Fikret, ma subito dopo si rivelerà essere un complice dei malviventi.

Nel contempo Demir (Murat Ünalmış) vorrà annunciare di non essere il vero padre di Adnan in una conferenza stampa che organizzerà appositamente nella sua tenuta. Nonostante ciò sarà deciso a far sapere a tutti gli abitanti di Cukurova che continuerà a considerare il bambino suo figlio.

Durante la conferenza stampa il piccolo Adnan verrà rapito da Yilmaz, il quale sarà deciso a non lasciare il bambino nelle mani di Demir

Spoiler del 4 agosto: Zuleyha non comprende l’atteggiamento di Akkaya

Nell’episodio in programmazione venerdì 4 agosto, Zuleyha (Hilal Altinbilek) non riuscirà a capire per quale motivo Yilmaz abbia preso il loro figlio dalla tenuta.

Anche Demir sarà arrabbiato con Yilmaz e sarà disposto a tutto per riavere tra le sue braccia il piccolo Adnan.

Trama del 6/8: Gulten viene difesa da Fekeli, Demir alla ricerca di Yilmaz e Adnan

Dalle anticipazioni sulla puntata di domenica 6 agosto, in onda a partire dalle ore 14:30 circa, si evince che Demir si convincerà che Yilmaz abbia rapito Adnan servendosi della complicità di Gulten (Selin Genç).

Così non perderà tempo per minacciare la povera domestica, la quale potrà contare sulla protezione di Ali Rahmet Fekeli.

Yaman continuerà a non mollare affatto la presa per ricongiungersi con Adnan, visto che cercherà Akkaya tra le baracche. Proprio in quel luogo è stato avvistato insieme al bambino.