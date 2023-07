Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla romantica storia d'amore fra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf), i protagonisti della diciottesima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 30 luglio al 5 agosto 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Henning di fare giustizia per l'omicidio di Manuela, sulla decisione di Constanze di denunciare la nonna di Paul, sul nuovo lavoro di Merle, sull'inganno di Bettina ai danni di Andrè e sulla decisione di Robert e Cornelia di lasciare il Furstenhof.

Josie preoccupata per la nonna di Paul

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Henning vorrebbe denunciare la nonna di Paul per l'omicidio di Manuela. Constanze lo verrà a sapere e cercherà di fargli capire che un'accusa simile non reggerebbe in un'aula di tribunale. A quel punto, il giovane proporrà alla cugina di far credere a tutti che Manuela dopo l'incidente era ancora viva. Josie scoprirà i propositi di vendetta di Henning e chiederà a Constanze di fermare il cugino in nome dell'amore che prova ancora per Paul. Le maggiori preoccupazioni della cuoca saranno solo per la nonna di Lindbergh che soffre di cuore e non sopravvivrebbe all'ansia di un processo. Nonostante tutti i suoi sforzi, Josie non riuscirà ad impedire a Constanze di intraprendere un'azione legale contro la nonna di Paul.

Quest'ultimo lo verrà a sapere e rimarrà sconvolto dalla decisione della sua ex fidanzata. Non sapendo cosa fare, Paul deciderà di dover avvertire il prima possibile la nonna di ciò che sta succedendo.

Merle decide di lasciare il Furstenhof

Merle riceverà un'importante proposta di lavoro in Inghilterra. Decisa ad accettare l'offerta ricevuta, la giovane inizierà a riflettere sulla possibilità di mantenere una relazione a distanza con Gerry che potrebbe vedere solo nei fine settimana.

Non volendo perdere l'amato, la giovane gli proporrà di trasferirsi insieme a lei visto che il suo datore di lavoro sarebbe disposto ad assumerlo come giardiniere. Dopo aver parlato con Max ed Erik, il giovane accetterà di partire alla volta dell'Inghilterra. La notizia si diffonderà rapidamente al Furstenhof tanto che i suoi colleghi gli organizzeranno una festa d'addio.

Il giorno seguente, sulla strada verso l'aeroporto, Gerry sarà sopraffatto dai dubbi e inizierà a riflettere se vuole veramente lasciare Bichleim e i suoi amici.

Bettina inganna Andrè

Volendo impossessarsi dei soldi di Andrè, Bettina fingerà di avere avuto un incidente con la e-bike con la quale ha danneggiato un'auto. Per mettere in pratica il suo piano, la donna causerà lei stessa dei danni alla propria bici senza sapere che Yvonne la sta guardando. A quel punto, Bettina le offrirà dei soldi in cambio del suo silenzio. Il giorno seguente, Andrè consegnerà dei soldi a Bettina per coprire i danni all'auto più una macchina in leasing per permetterle di muoversi. La bontà dello chef farà breccia nel cuore della donna.

Cornelia sarà molto preoccupata per il ritorno di Ariane al Furstenhof. Per evitare di incontrarla tutti i giorni la donna proporrà a Robert di trasferirsi in una baita in montagna. Anche lì la presenza ingombrante di Ariane si farà sentire. Nel corso della ristriturazione del proprio appartamento, Max troverà una bottiglia di whisky invecchiato 30 anni, che deciderà di assaggiare con Michael, pentendosene subito dopo.