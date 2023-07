L'appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island è confermato per lunedì 17 luglio in prime-time dalle 21:30 circa su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Gabriela e Giuseppe, protagonisti di un nuovo falò che si preannuncia scoppiettante per la giovane coppia originaria di Napoli che ha conquistato il pubblico social del reality-show in cui i due decideranno di riprovarci.

Gabriela e Giuseppe ci riprovano: anticipazioni Temptation Island 17/07

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì 17 luglio nella fascia serale di Canale 5 riportano che ci sarà spazio per un secondo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela.

I due sono stati al centro dell'attenzione già nella puntata precedente, quando hanno avuto modo di incontrarsi al falò e di avere un primo chiarimento che, tuttavia, ha avuto un esito disastroso.

Sì, perché dopo i baci di Gabriela con il tentatore Fouad, Giuseppe ha voluto chiudere definitivamente la relazione con la ragazza e voltare pagina. I due, quindi, sono usciti da separati dal villaggio ma, nel corso del quarto appuntamento, ci sarà una novità che li porterà ad avere un altro faccia a faccia.

Alessia spietata col fidanzato Federico: anticipazioni Temptation Island del 17/07

Gabriela e Giuseppe chiederanno un secondo falò e decideranno così di chiarirsi per riprovare a mettere insieme i cocci della loro storia d'amore che, tra alti e bassi, va avanti da sette anni.

E poi ancora, le anticipazioni della prossima puntata del 17 luglio evidenziano che ci si soffermerà anche sulle vicende di Alessia, la quale avanzerà una richiesta precisa al conduttore. Alessia chiederà a Filippo di non mostrare più alcuni video del suo percorso all'interno del villaggio al fidanzato Federico.

Una decisione spietata, quella di Alessia, pronta a far soffrire Federico che, in questo modo, scoprirà quello che è accaduto solo durante la puntata in cui ci sarà il falò finale.

In attesa di vedere in onda il quarto appuntamento di Temptation Island, segnaliamo che gli ascolti del programma sono in progressivo aumento.

Canale 5 domina gli ascolti del prime-time estivo con Temptation Island 2023

La terza puntata di Temptation Island ha registrato un nuovo record, toccando la soglia dei 3,7 milioni di spettatori, con uno share del 27% circa.

Un risultato ottimo per la trasmissione di Canale 5 che, nel corso della serata del 10 luglio, ha raggiunto picchi di oltre 4,4 milioni di telespettatori e quasi il 45% di share in seconda serata, vincendo a mani basse la sfida degli ascolti del lunedì sera.