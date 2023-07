In attesa della quarta puntata di Temptation Island, è stato divulgato un video di spoiler che riguarda la coppia formata da Ale e Federico. Nel dettaglio, la ragazza ha chiesto a Filippo Bisicglia di non mostrare più video al fidanzato in modo da non metterlo al corrente del suo percorso con il single Lollo. Nella precedente puntata, Ale aveva richiesto il falò di confronto immediato, ma Federico ha preferito non andare.

Anticipazioni 4^ puntata

Lunedì 17 luglio, su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sulla pagina ufficiale del programma è stato diffuso lo spoiler riguardante la coppia formata da Ale e Federico.

Nello specifico, lei ha fatto una richiesta particolare al conduttore: "Ti chiederei, se possibile, che lui non veda più niente di quello che succede qui. Si facesse il suo percorso, che io mi farò il mio".

Per sapere se la produzione ha accettato o meno la richiesta di Ale bisognerà attendere la messa in onda del programma. L'unica cosa certa è che nella storia del docu-reality non è mai stata avanzata una proposta simile.

Federico non si è presentato al confronto immediato

Nel corso della precedente puntata, i telespettatori hanno notato l'assenza di Ale e Federico per tutto il tempo ma solamente sul finale Filippo Bisciglia si è occupato della coppia di Trieste.

Durante il falò dei ragazzi, Federico ha visto la fidanzata baciare il single Lollo.

Ale invece, dopo essere stata chiamata nel pinnettu ha scoperto che il fidanzato vorrebbe lasciarla ma non ha il coraggio. A quel punto ha deciso di richiedere il confronto immediato, ma lui non si è presentato. Il conduttore non ha potuto fare altro che spiegare la situazione alla ragazza: "Il tuo fidanzato non ha accettato il falò di confronto.

Vuole finire il percorso qui dentro, vuole capire i sentimenti nei tuoi confronti, ma sta anche conoscendo e provando attrazione per una ragazza single e mi ha detto che vuole che tu finisca il tuo percorso qui".

Nonostante la delusione, la replica di Ale non si è fatta attendere: "Egoista, farò il mio percorso senza pensare a lui".

Ale contro la single Carmen

In occasione della terza puntata di Temptation Island è accaduto un altro fatto che sta facendo discutere: Ale si è scagliata contro la single Carmen. Quest'ultima si è complimentata con Federico per il colore degli occhi, ma in disaccordo, Ale ha replicato apostrofandola con un termine poco gentile.

L'offesa di Ale nei confronti delle tentatrice di Federico sta dividendo l'opinione dei telespettatori: da un lato c'è chi ha dato la colpa alla rabbia e alla frustrazione della ragazza, mentre dall'altro lato c'è chi ha condannato l'offesa.