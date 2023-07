Non mancheranno momenti di forte tensione nei prossimi episodi della soap opera turca Terra amara. Dagli spoiler sulle nuove puntate in onda su Canale 5, si evince che Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà in procinto di uccidere Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) dopo aver appreso che potrebbe essere coinvolta nell’omicidio di sua madre Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Il tuttofare Rasit Kaya (Şahin Vural) non riuscirà invece ad ottenere il perdono da Fadik Kaya (Polen Emre) per averla abbandonata un attimo prima del loro matrimonio.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir non uccide Behice grazie a Sevda e Zuleyha

Nei prossimi episodi della telenovela, continueranno le indagini sulla tragica morte di Hunkar. Zuleyha farà venire alla tenuta Yaman un ex commissario di polizia proprio per far luce sull’omicidio della suocera. La fanciulla farà presente al suo ospite e amico di essere convinta che ad assassinare Hunkar sia stata Behice: purtroppo però Altun non potrà dimostrare la colpevolezza della zia di Mujgan per mancanza di prove. Dopo diverse settimane si presenterà poi alla villa un tassista, il quale farà sapere a Demir, Zuleyha, Sevda e alle domestiche di aver accompagnato una donna alle rovine proprio il giorno in cui Hunkar è stata uccisa: l’uomo scatenerà la furia di Yaman nell’istante in cui pronuncerà il nome di Behice.

Il ricco imprenditore tenterà di strangolare la zia di Mujgan ma si fermerà per tempo grazie alla moglie Zuleyha e Sevda. Il tassista continuerà a fornire ulteriori dettagli a Demir, raccontando allo stesso di aver sentito degli spari dopo aver accompagnato la signora Hekimoglu da Hunkar: Yaman non crederà all'uomo, dopo essersi ricordato che sua madre è stata pugnalata all’altezza del cuore.

Nonostante ciò, Demir sarà convinto che l’unica persona che potrebbe aver fatto fuori sua madre sia stata Behice e prometterà alla moglie di smascherarla.

Fadik abbandonata all’altare, Rasit torna alla villa Yaman

Sempre stando alle anticipazioni turche, si evince che ci saranno due lieti eventi a Cukurova. Oltre a Gulten e Cetin, anche Fadik e Rasit decideranno di convolare a nozze.

Se per la prima coppia andrà tutto liscio, per la seconda l’epilogo sarà amaro. Per poter pronunciare il fatidico sì, Rasit chiederà aiuto a Zuleyha per ottenere la documentazione. A poche ore dalla cerimonia l’uomo sparirà però nel nulla abbandonando la sua promessa sposa Fadik all’altare: quest’ultima cadrà nella disperazione più totale sentendosi umiliata e presa in giro.

Ben presto Rasit rimetterà piede alla tenuta Yaman e Saniye, quando lo vedrà, vorrà sapere per quale ragione abbia spezzato il cuore a Fadik: la versione del ragazzo non convincerà quando giustificherà la sua sparizione dicendo che dei suoi zii hanno avuto in un incidente stradale mentre erano intenti a recarsi al suo matrimonio.

Fadik di fatti non crederà alle parole di Rasit e darà l’impressione di non volerlo riavere al suo fianco.