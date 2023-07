La segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 12 luglio sembra confermare le rigide regole che tutto il cast di Temptation Island deve rispettare dopo lo stop alle registrazioni. Una fan anonima ha raccontato che Manuel Maura uscirebbe di casa solo per andare a lavorare e che non potrebbe ricevere visite fino alla messa in onda dell'ultima puntata: la fidanzata Francesca Sorrentino, però, sarebbe stata avvistata nei pressi dell'abitazione del ragazzo pur sapendo di non poterlo incontrare per le prossime settimane.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Le regole di Temptation Island prevedono penali severissime per chi non le rispetta: questo è quello che ha rivelato il padre di Manu Marascio in un'intervista al settimanale Di Più Tv.

Chi firma il contratto per partecipare al reality-show di Canale 5, dunque, sa da subito che non potrà incontrare il fidanzato finché non viene trasmessa l'ultima puntata: questo vale sia per le coppie che rimangono insieme dopo il falò definitivo che per quelle che decidono di separarsi.

Manu ed Isabella, ad esempio, hanno lasciato il villaggio dopo soli tre giorni di percorso ma, anche se il loro lieto fine è già stato mandato in onda su Canale 5, non possono vedersi per le prossime settimane (fino a quando non viene registrato l'appuntamento sul "mese dopo").

L'avvistamento della fidanzata di Temptation Island

La sera di mercoledì 12 luglio, però, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che potrebbe confermare la violazione del regolamento da parte di una delle coppie del cast.

Una fan che sostiene di vivere nella stessa città di Manuel e Francesca, infatti, di recente ha raccontato: "Sono della provincia di Frosinone e conosco lui.

So che da quando sono finite le registrazioni di Temptation Island esce solo per andare al lavoro e non riceve nessuna visita a casa, come previsto dalle regole del programma".

Il bel Maura, dunque, starebbe rispettando il contratto che ha firmato prima di partire per la Sardegna ma la compagna Sorrentino forse no.

"Nella Stories di un ragazzo di Ceccano (amico e seguace di Manuel), si vede benissimo lei.

Secondo te si può?", termina così il messaggio che l'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

I primi 'verdetti' di Temptation Island 2023

Questa segnalazione non prova che Francesca e Manuel si siano incontrati violando le regole, anche perché il loro falò di confronto non è ancora andato in onda e non si sa se hanno lasciato il villaggio insieme oppure separati.

Fino ad oggi, infatti, tre coppie del cast hanno affrontato il faccia a faccia definitivo che solitamente è previsto dopo 21 giorni di percorso: Isabella e Manu hanno abbandonato il resort dopo tre giorni e l'hanno fatto mano nella mano e con più certezze sul loro amore e su cosa devono modificare di sé stessi per andare d'accordo.

Anche Alessia e Davide hanno deciso di darsi un'ennesima possibilità nonostante lei abbia flirtato con un single nei primi giorni di registrazioni: i due sono legati da 11 anni e il napoletano è già andato oltre ad una relazione parallela che la compagna ha avuto per circa due anni.

Gli unici a essersi detti addio sinora, sono Gabriela e Giuseppe: è stato il ragazzo a richiedere il falò dopo aver visto che la fidanzata ha baciato il tentatore Fouad. Il conduttore di Temptation Island, però, ha già anticipato che nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 17 luglio accadrà qualcosa di inaspettato: questa coppia sarà ancora protagonista di un confronto per un possibile ripensamento a qualche giorno di distanza dalla rottura definitiva.