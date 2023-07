Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nella puntata di mercoledì 12 luglio, Silvana ha rivelato a Marina un dettaglio, apparentemente banale, che potrebbe però rappresentare un punto di svolta in questa vicenda. La cameriera di casa Ferri ha confidato alla signora Giordano che l'astio di Lara nei suoi confronti è iniziato in concomitanza della vicenda delle lenzuola.

Un posto al sole: l'episodio delle lenzuola insanguinate

Negli episodi di fine giugno del 2022, Lara (Chiara Conti) viveva in casa Ferri, perché Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) le aveva promesso che si sarebbe occupato di lei, fino alla nascita del bambino.

Dopo pochi giorni però la donna si rese conto che qualcosa non stava andando bene con la sua gravidanza. Dopo una notte tormentata, Martinelli si risvegliò trovando un'enorme macchia di sangue sulle sue lenzuola.

Dopo aver nascosto la biancheria, Lara andò in ospedale, dove la dottoressa Picone (Debora Mattiello) le confermò che aveva perso il bambino. Martinelli, disperata per la notizia, ebbe però la freddezza di tenere il segreto per sé e, dopo aver gettato le lenzuola e fatto sparire ogni traccia, elaborò il suo piano che ha portato alla falsa gravidanza e all'acquisto di Tommaso. L'inizio del piano della donna coincise con il licenziamento di Silvana (Anna D'Agostino). Ma perché la cameriera di casa Ferri doveva essere allontanata?

Il furto dell'anello

Lara non ha mai amato particolarmente Silvana ed il suo sentimento era reciproco, tuttavia i loro rapporti, fin quando si limitavano al campo "professionale", erano tutto sommato accettabili. Il vero problema si è presentato quando Silvana ha iniziato a ficcanasare nell'armadio di Lara. In realtà la cameriera cercava banalmente le preziosa lenzuola sparite da qualche giorno, ma la sua insistenza nel volere andare a fondo in questo "mistero" le è costata cara.

Lara ha ritenuto che l'eccessiva curiosità della cameriera potesse rappresentare un ostacolo per i suoi piani e decise così di farla licenziare, fingendo il furto di un anello.

Un posto al sole, anticipazioni luglio: Marina capisce che Tommaso non è figlio di Roberto

Marina (Nina Soldano) finora non ha mai dato molto peso a questa questione, derubricando il licenziamento di Silvana a uno dei capricci di Lara.

Ascoltare però il racconto delle lenzuola ha acceso un campanello d'allarme nella donna.

Le anticipazioni confermano che Marina inizierà ad indagare sulla questione e riuscirà a capire che Tommy non è figlio di Lara e Roberto. Per rovinare definitivamente Martinelli avrà però bisogno di una prova schiacciante e qui potrebbe rientrare in gioco la dottoressa Picone, il cui rientro è previsto nelle puntate del 24 e 25 luglio. Marina riuscirà quindi a smascherare Lara?

La questione in realtà è piuttosto complessa, sembra infatti che Lara continuerà a portare avanti il suo piano per un bel po', resta però da capire cosa potrebbe andare storto per convincere Marina a rinunciare, ai suoi intenti, proprio ad un passo dalla rovina della sua odiata rivale.