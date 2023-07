In occasione della terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 10 luglio, tra le coppie protagoniste c'è stata quella composta da Manuel e Francesca. Il giovane è finito al centro delle polemiche per l'interesse indirizzato verso la single Greta. Manuel, inoltre, si è mostrato nervoso perché Greta non gli dedicherebbe particolari attenzioni.

Al falò delle ragazze, la fidanzata Francesca ha dichiarato di essere schifata dall'atteggiamento del compagno.

Manuel geloso di Greta

Durante il falò delle ragazze, Francesca ha visto un video del suo fidanzato.

Nel dettaglio, si sente Manuel parlare con Giuseppe della vicinanza tra la single Greta a Mirko, quest'ultimo fidanzato con Perla. A tal proposito il giovane ha precisato di essere nervoso, perché appena ha visto la ragazza arrivare nel parterre delle tentatrici gli sarebbe piaciuto conoscerla meglio.

In un secondo momento, Francesca ha visualizzato un video di Greta mentre parlava con le altre ragazze: la single ha spiegato di avere subito una sorta di scenata di gelosia da parte di Manuel. A quel punto Greta si è detta spiazzata sull'atteggiamento del ragazzo: "Si è innervosito perché non l'ho calcolato e non perché la sua fidanzata potrebbe conoscere altri uomini".

La reazione di Francesca

Il video di Manuel è stato un duro colpo per Francesca. A differenza delle altre volte, però, la ragazza ha avuto una reazione diversa: "Sono schifata. Sei proprio un verme, infimo, viscido". La giovane ha rivelato di avere iniziato a vedere il fidanzato con occhi diversi e anziché piangere ha capito che al suo fianco non vuole più un uomo come Manuel.

Inoltre ha aggiunto che anche le single avrebbero compreso che Manuel non lascia Francesca solo perché, dopo averla tradita, lei lo ha sempre perdonato.

Una reazione che Francesca non ha mai avuto prima! #TemptationIsland pic.twitter.com/pPVG0imY0M — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Una volta tornata nel villaggio delle ragazze, Francesca è crollata e ha ammesso le sue paure: "So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza.

Io non voglio fare la vita di quella tradita, non lo accetterei mai". Infine ha rivelato tra le lacrime che la sua più grande paura è quella di perdonare Manuel nel corso di un falò di confronto.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Francesca: "Forse finalmente sta aprendo gli occhi". Un altro utente si è augurato che Francesca abbia la forza di chiudere una relazione "tossica". Un altro utente ha sostenuto che sarebbe follia se lei dovesse decidere di uscire con Manuel da Temptation Island.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato Manuel per avere fatto una scenata di gelosia nei confronti di Greta. Infine c'è anche chi ha commentato: "Manuel, l'uomo da cui stare più lontano possibile".