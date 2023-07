Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per il tanto atteso matrimonio tra Gulten e Cetin.

I due, infatti, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore insieme con una grande festa che verrà celebrata a Cuurova.

Per Demir, invece, sono in arrivo dei momenti di grande dolore: l'uomo dovrà dire addio per sempre alla sua amata madre.

Gulten e Cetin si sposano: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nel corso delle prossime puntate si arriverà al fatidico e atteso sì finale per Gulten e Cetin.

I due, dopo aver lottato a lungo, potranno finalmente unirsi in matrimonio e iniziare così questa nuova vita insieme.

Un momento di grande felicità per la ragazza, la quale potrà contare sul sostegno delle sue care amiche e anche di Saniye, felice di vederla finalmente indossare l'abito da sposa.

In egual modo, anche Gaffur sarà estremamente felice di poter accompagnare sua sorella all'altare ed essere presente in questo giorno così importante della sua vita.

Alla fine tutto andrà nel migliore dei modi: il matrimonio tra Gulten e Cetin sarà un momento di grande gioia non solo per i due sposi ma anche per tutta la comunità di Cukurova, pronta a festeggiare con loro il fatidico sì.

Il giallo della morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio anche per un triste evento che avrà come protagonista Demir.

L'uomo, infatti, si ritroverà a dover affrontare la sparizione di sua madre che, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce.

Un mistero che allarmerà subito Demir, pronto a mettersi sulle tracce di Hunkar, con la speranza di poterla riportare a casa "sana e salva".

Demir seppellisce sua mamma: anticipazioni Terra amara

Le ricerche, però, porteranno a un risultato diverso: gli spoiler della soap opera turca rivelano che la donna verrà ritrovata morta e, a trovarne il corpo esanime, sarà proprio suo figlio.

Un grande choc per Demir, costretto a dover dire addio per sempre alla donna dopo che qualcuno le ha tolto la vita.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir si ritroverà così a seppellire la donna ma non metterà da parte la sua sete di vendetta: vuole sapere tutta la verità su quanto è successo e, soprattutto, arrivare al nome della persona che ha ucciso Hunkar.

Riuscirà a risolvere questo intricato giallo e a rendere giustizia alla memoria della madre? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata terza stagione della soap.