Lunedì 3 luglio, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Stando a uno spoiler diffuso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, Perla vedrà un video del suo fidanzato che la lascerà senza parole. Parlando con Filippo Bisciglia, si sente dire la protagonista che non se lo aspettava di vedere una cosa del genere. Per capire di cosa si tratta, bisognerà attendere la messa in onda della puntata.

Lo sfogo di Perla

Tramite l'account ufficiale di Temptation Island, la redazione ha diffuso uno spoiler legato alla coppia formata da Perla e Mirko.

Scendendo nel dettaglio, la ragazza durante il falò delle fidanzate sembrerebbe essere rimasta delusa dall'atteggiamento del suo fidanzato.

Parlando con Filippo Bisciglia, la protagonista ha affermato con rammarico: "Senza parole, non me l'aspettavo proprio". Al momento non è dato sapere che cos'abbia visto la ragazza per avere una reazione simile.

Il commento di alcuni utenti del web

Lo spoiler riguardante Perla e Mirko non è passato inosservato ai telespettatori di Temptation Island. Un utente ha ironizzato: "Mi raccomando Perla, non fare cavolate, perché sei fidanzata con il più bello del villaggio". Un altro utente ha detto di nutrire una scarsa simpatia nei confronti della giovane salernitana.

Un telespettatore ha fatto notare che lei dopo neanche 24h dall'inizio del programma si è fatta fare un massaggio ai piedi.

Tra i vari commenti è comparso anche quello dell'ex protagonista Katia Fanelli: "Fotonica lei". Infine c'è chi ha sostenuto che Perla non sia realmente innamorata del suo compagno.

Il video di presentazione della coppia

In occasione del video di presentazione di Perla e Mirko, la ragazza ha spiegato di essere stata lei a scrivere al programma per capire se la relazione può avere o meno un futuro. Nel dettaglio, lei ha riferito di essersi trasferita a Rieti per amore e di avere accantonato tutto. Da quando è iniziato la convivenza, però, Perla trova che il suo fidanzato sia diventato noioso.

Arrivata nel villaggio delle fidanzate, Perla ha iniziato a flirtare con alcuni tentatori spiegando di essere stanca della noia. Inoltre, ha rivelato un dettaglio intimo che ha messo in imbarazzo Mirko: "Quando ci sto insieme c’è complicità, ma è lo stimolo iniziale che mi fa scocciare. Se prende lui iniziativa, sempre le stesse cose: sul divano". Al contrario, la giovane ha sostenuto che se è lei a prendere l'iniziativa c'è molta più passione.

Nel villaggio dei fidanzati, Mirko non ha gradito le parole della fidanzata e ha fornito la sua versione dei fatti: "La fiamma l'ha spenta lei, si facesse due domande". Inoltre, ha precisato che essersi trasferita non significa dare tutto per scontato in una storia.