Nella puntate del 17 e 18 luglio della soap opera turca di Canale 5 Terra Amara arriverà il momento della resa dei conti. Hunkar si confiderà con Fekeli in merito alle cattiverie commesse ai danni della nuora, dicendosi profondamente dispiaciuta. I due finiranno per tornare insieme.

Quando la madre di Demir sorprenderà Zuleyha in una posizione abbastanza intima con Yilmaz, non esiterà a parlare con quest'ultimo. Sarà così che la donna si vedrà puntare contro un'arma da fuoco. Intanto Altun preparerà le valigie e, proprio in quel frangente, si vedrà fare un regalo importante da parte della suocera.

Anticipazioni Terra amara, puntata 19 luglio: Fekeli e Hunkar tornano insieme

L'amore mai dimenticato tra Fekeli e Hunkar, tornerà a galla nelle prossime puntate di Terra amara. Tutto avrà inizio quando Ali Rahmet e la madre di Demir si lasceranno andare a delle tenere confidenze. Nello specifico, Hunkar ammetterà di sentirsi profondamente in colpa per il male che, in passato, ha causato alla povera nuora.

Queste confidenze porteranno Fekeli ad aprire il suo cuore, infatti non esiterà a dichiarare alla donna tutto ciò che ancora prova nei suoi confronti. Non solo, l'uomo dirà di averla perdonata per le sue malefatte e le chiederà di ritornare nuovamente insieme. Essendo anche lei ancora innamorata di Fekeli, Hunkar acconsentirà.

Nel frattempo Uzum resterà spiazzata da ciò che si ritroverà a vedere all'interno della lavanderia: Rasit e Fadik intenti a scambiarsi un bacio appassionato.

Spoiler Terra amara, puntata 20 luglio: Hunkar scopre i piani di Zuleyha e Yilmaz

All'interno dell'appuntamento di Terra amara in programma su Canale 5 giovedì 20 luglio 2023 ci sarà un'altra scoperta spiazzante.

Zuleyha e Yilmaz si lasceranno prendere da un sentimentale abbraccio, venendo visti da Hunkar. Sarà così che la madre di Demir capirà che cosa hanno in programma i due piccioncini e si recherà dall'ex meccanico per avere un confronto a quattr'occhi. Tuttavia, la donna sarà accolta in maniera tutt'altro che positiva.

Yilmaz punta la pistola contro Hunkar, lei fa un dono alla nuora

Ritrovatosi di fronte a Hunkar, Yilmaz Akkaya non potrà che temere il peggio pensando che la donna voglia mettergli il bastone fra le ruota, ostacolando il suo progetto d'amore per Zuleyha. Sarà così che l'uomo tirerà fuori la pistola e la punterà contro Hunkar. Ma la madre di Demir lo rassicurerà, dicendo di essere da loro parte.

In seguito Hunkar si recherà da Zuleyha Altun e la vedrà indaffarata con la preparazione delle valige per l'imminente fuga all'estero. In tale circostanza la donna farà un dono alla nuora: dei gioielli che potrà rivendere, qualora ne dovesse avere bisogno, in modo da poter comprare quello che le servirà per ricostruirsi una nuova vita insieme a Yilmaz.