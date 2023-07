Nelle nuove puntate della soap opera turca Terra Amara ci sarà una nuova tragedia. Questa volta a uscire di scena sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che morirà per mano della figlia Umit Kahraman (Hande Soral): in particolare la donna perderà la vita dopo essere intervenuta in protezione del figliastro Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Demir pentito di aver tradito Zuleyha con Umit

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia su ciò che accadrà nei prossimi episodi della telenovela di Canale 5, svelano che dopo la morte del protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), il ricco imprenditore Demir rimarrà colpito dal fascino di Umit, la nuova dottoressa e direttrice dell’ospedale di Cukurova.

Ma Yaman non saprà di essere caduto in una trappola, dato che la donna accetterà di sedurlo dopo aver stretto un’alleanza con Fikret Fekeli (Furkan Palalı): quest’ultimo vorrà infatti vendicarsi del fratellastro Demir dopo che era stato abbandonato quando era ancora un bambino dal defunto padre Adnan Yaman.

Ben presto il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si pentirà di aver intrapreso una tresca sentimentale clandestina con Umit e per metterà fine ai loro incontri. Ma la reazione furiosa della donna non si farà attendere, infatti vorrà farla pagare nel peggior modo possibile a Demir, colpevole di averla presa in giro.

Umit minaccia di uccidere Yaman, Sevda perde la vita al posto del figliastro

A questo punto Umit con la complicità di Fikret farà stampare delle fotografie compromettenti di lei e Yaman per farle consegnare a Zuleyha: gli scatti però finiranno erroneamente nelle mani di Sevda. Quest’ultima affronterà Umit e la inviterà a lasciare in pace il suo figliastro: in tale circostanza la cantante rimarrà sconvolta da una rivelazione della dottoressa, la quale le farà sapere di essere sua figlia, provocandole un attacco al cuore.

Comunque Sevda riuscirà a sopravvivere, mentre Umit minaccerà di uccidere Demir puntandogli contro un’arma da fuoco. A intervenire in difesa dell'imprenditore sarà proprio Sevda, facendogli da scudo con il proprio corpo. Poco dopo la donna esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Demir e in punto di morte gli dirà di non fare del male a sua figlia Umit.

Sempre dagli spoiler si evince che Demir nasconderà il corpo senza vita di Sevda nel bagagliaio dell’auto e si allontanerà con Umit dal luogo in cui del delitto. In seguito la dottoressa la farà franca fuggendo dalla città, mentre Yaman finirà in carcere con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio della matrigna.