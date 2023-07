Terra amara continua con una nuova settimana su Canale 5. Le anticipazioni dal 3 al 9 luglio annunciano puntate ricche di colpi di scena come la morte di Hatip.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha, Yilmaz e Adnan per la prima volta insieme

Le anticipazioni di Terra Amara dal 3 al 9 luglio raccontano che in primo piano ci sarà l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz in ospedale. La donna, stanca di mentire all'uomo che ama, gli dirà che Adnan è suo figlio. La reazione di Yilmaz sarà inaspettata e piena di rabbia, tanto da provocare in Zuleyha il timore di perdere ancora una volta i suoi figli.

La donna, terrorizzata dal dover rivivere le sofferenze appena passate, minaccerà di lanciarsi nel vuoto se Yilmaz proverà a rivelare a Demir quanto ha scoperto. Dopo attimi di panico in cui Zuleyha sarà sospesa nel vuoto, Akkaya riuscirà a salvarle la vita e la situazione rientrerà.

Al suo ritorno alla villa, la signora Altun, con l'aiuto di Gulten, riuscirà ancora una volta a vedere Yilmaz di nascosto, decisa a pianificare una vita futura insieme a lui. I due innamorati si incontreranno per la prima volta con il loro bambino e trascorreranno del tempo come una famiglia.

Anticipazioni settimana dal 3 al 9 luglio: Hunkar caccerà Demir dalla villa

Le puntate di Terra amara dal 3 al 9 luglio vedranno al centro delle scene anche il complicato rapporto tra Demir e Hunkar.

Dopo aver passato tutta la sua vita a lottare per la felicità del figlio, la signora Yaman si sentirà profondamente delusa da lui. Per Hunkar sarà impossibile perdonare il lungo rapporto che lega Demir a Sevda, l'ex amante di suo padre.

Quando Yaman andrà a bussare al cancello della sua villa lo troverà sbarrato e quando chiederà spiegazioni alle guardie interverrà direttamente Hunkar.

La donna, imbracciando un fucile, manderà via suo figlio chiedendogli di non tornare più. Lui andrà subito da Sevda a sfogarsi e porterà la donna al matrimonio di Sabahattin. Per Hunkar sarà l'ennesimo affronto da parte di suo figlio.

L'omicidio di Hatip da parte di Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella settimana dal 3 al 9 luglio anche Gaffur sarà al centro dei riflettori.

Dopo aver dato appuntamento ad Hatip in modo anonimo, il marito di Saniye sarà smascherato e tra i due uomini inizierà una discussione. Hatip non esiterà a puntare una pistola a Gaffur che però saprà come difendersi, riuscendo a disarmare il suo nemico. Mentre il marito di Saniye avrà sotto tiro Hatip, quest'ultimo farà una mossa azzardata e finirà per essere colpito da un proiettile.

Quando Gaffur si accorgerà di aver ucciso Hatip sarà sconvolto e fuggirà via, pensando di non essere stato visto da nessuno. Nascosta dietro un albero, tuttavia, ci sarà Sermin che ha assistito a tutta la scena.