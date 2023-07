Elettra Lamborghini è finita a al centro del gossip mediatico. Nelle ultime ore, l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha condiviso sul proprio account ufficiale Instagram un paio di foto nelle quali è sembrata dimagrita. Non è mancata la reazione di alcuni utenti che l'hanno criticata, polemizzando in riferimento alla dieta che la cantante avrebbe effettuato. Elettra Lamborghini, dopo aver postato le istantanee aveva raccontato in maniera entusiasta di aver perduto ben 7 kg, aggiungendo ironicamente che, per tale ragione, potrebbe apparire anche più alta.

Le critiche degli utenti si sono basate su alcune accuse secondo cui Elettra avrebbe fatto ricorso alla liposuzione.

Elettra Lamborghini sbotta contro chi l'ha criticata

Elettra Lamborghini non è restata indifferente alle critiche ed accuse ricevute. L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi, infatti, ha scelto di intervenire immediatamente sui canali social per difendersi dalle offese. La giovane cantante ha subito sottolineato che almeno in sei mesi è avvenuto il suo graduale cambiamento e che non è assolutamente frutto di nessuna liposuzione. Elettra, definendo ignoranti, coloro che l'hanno criticata, ha spiegato che la liposuzione elimina soltanto il grasso localizzato e non fa dimagrire. "Altrimenti avremmo trovato una cura all'obesità", ha dichiarato la cantante ridefinendo ignoranti gli autori delle accuse.

Elettra Lamborghini ha poi raccontato di essersi allenata tantissimo, in silenzio e più volte al giorno. Anche la sera le è capitato di allenarsi preferendo non uscire oppure svegliarsi molto presto. La ragazza ha poi evidenziato di aver sudato tanto e che avrebbe desiderato mangiare una torta ma non l'ha fatto. Lamborghini ha dichiarato di essersi allenata con costanza e dedizione perché avrebbe dovuto reggere uno show di un'ora e mezzo e ce l'ha fatta.

La soddisfazione di Elettra Lamborghini per il suo fisico

Non è finita qui perché Elettra Lamborghini ha proseguito con il suo sfogo sui canali ufficiali social. La giovane ha raccontato di essere stata sempre definita 'ciccia' nelle foto quando, invece, è sempre stata 'pesoforma'. Ora, invece, solo per qualche chilo in meno per gli altri è divenuta troppo magra.

Per questo motivo Lamborghini è sbottata: "Fate pace con il cervello. Io mi vedo fighissima". Tralasciando il lato meramente fisico, la cantante ha rivelato di avvertire dentro di sé una grande energia che non aveva mai avuto nel corso di questi anni. Inoltre, sotto l'aspetto della salute, i suoi valori del sangue sono buonissimi ed è questo ciò che conta.