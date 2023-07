L'ultimo capitolo di Terra amara non deluderà le aspettative dei telespettatori di Canale 5, che nel 2024 assisteranno su a dei clamorosi colpi di scena. Zuleyha, dopo aver perso Yilmaz e Demir, tornerà ad aprire le porte del suo cuore a un ricco imprenditore di nome Hakan. La coppia inizierà a progettare insieme il proprio futuro, ma la felicità durerà poco a causa di un drammatico evento. Gli spoiler rivelano che Betul sparerà contro Zuleyha con l'intento di ucciderla ma Hakan, nel tentativo di farle da scudo, verrà raggiunto dal proiettile, che purtroppo non gli lascerà scampo.

Zuleyha per l'ennesima volta troverà a dover fare i conti con un dolore straziante.

Terra amara, spoiler trame turche: Zuleyha resta da sola, Hakan perde la vita

Il finale di stagione di Terra Amara vedrà i riflettori puntati su Zuleyha e sul suo nuovo amore Hakan. A spezzare la felicità della neo coppia sarà Betul. Quest'ultima sparerà un colpo di pistola contro Zuleyha, ma sarà tempestivo l'intervento di Hakan, che per salvare la vita alla sua amata si posizionerà davanti a lei facendole da scudo. Zuleyha cercherà di salvare la vita al suo amato: ci sarà la corsa in ospedale, ma purtroppo però per lui non ci sarà nulla da fare. Per l'ennesima volta nel corso della vita Zuleyha si ritroverà da sola.

Terra amara, nuove puntate anticipazioni: Leyla si reca all'estero per studiare, Adnan si dedica la cinema

Dopo la morte di Hakan che cosa succederà nel futuro di Zuleyha? La donna si dedicherà interamente ai figli. I due cresceranno e Leyla vorrà seguire le orme del padre e diventare il nuovo capo della holding Yaman, così studierà Ingegneria meccanica a Berlino.

Adnan, invece, non vorrà lavorare nell'azienda di famiglia, ma dedicarsi alla sua passione per il cinema, per questo andrà a studiare in Inghilterra. Il ragazzo deciderà di raccontare la vita della madre in un film e avrà l'opportunità di presentare la pellicola al festival del cinema di Berlino.

Terra amara, ascolti record in Italia: picchi del 25% in daytime su Canale 5

La soap turca Terra amara sta registrando ottimi risultati in termini ascolto. Su Canale 5 lo sceneggiato ha raggiunto picchi di share del 25%. Tutte le puntate già andate in onda sono disponibili in modalità on demand su Mediaset Infiniti. Terra amara terminerà la sua cavalcata in Italia probabilmente nel 2024 e gli ultimi episodi riserveranno ai telespettatori grandi emozioni.