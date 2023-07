Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova con il personaggio di Sevda presto al centro dei riflettori.

La donna dovrà fare infatti i conti con il suo pesante passato e quando sarà rifiutata dalla figlia appena ritrovata avrà un infarto. Madre e figlia non riusciranno a capirsi e Sevda crollerà in lacrime davanti alla porta dell'ospedale quando proverà a riconciliarsi con lei. A ritrovarla sarà Sermin, che soccorrerà la cantante preoccupata dal suo stato di salute.

Anticipazioni Terra amara: Sevda ritroverà sua figlia

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Sevda vivrà dei momenti di grandi sconforto cui farà seguito un crollo emotivo e fisico. A ritrovarla in lacrime davanti all'ospedale sarà Sermin, molto preoccupata per il suo stato di salute. La cugina di Demir vedrà la sofferenza di Sevda, ma non riuscirà a spiegarsi come mai la donna si trovi in quello stato dato che Sevda stessa non rivelerà a nessuno il reale motivo che l'ha condotta al ricovero per infarto. In realtà, a turbare la serenità di Sevda è stata sua figlia, la dottoressa Umit, che ha ritrovato dopo moltissimi anni ma che non vuole avere nulla a che fare con lei.

Anticipazioni prossime puntate: Umit rifiuterà Sevda

Le prossime puntate di Terra amara vedranno dunque al centro dei riflettori Sevda che scoprirà di essere la madre di Umit, la nuova dottoressa. La donna non reggerà lo shock e avrà un infarto, ma non parlerà a nessuno del suo passato. Quando sarà ricoverata, Sevda proverà in tutti i modi a far capire a sua figlia di non averla mai abbandonata, ma tutto sembrerà inutile.

Umit non vorrà ascoltare le ragioni di sua madre che le spiegherà comunque di essere stata divisa da lei dalla famiglia di suo padre. Sevda rivelerà così che la nonna della dottoressa era contraria al suo lavoro da cantante e che per questo, una settimana dopo la sua nascita, l'aveva strappata dalle sue braccia.

Sevda disperata per il suo rapporto con la figlia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano dunque che Sevda chiamerà sua figlia con il suo vero nome: Ayla. Umit, tuttavia, resterà fredda nei suoi confronti adirandosi addirittura con lei. La zia e la nonna, infatti, sono le donne che l'hanno amata e cresciuta, Umit non tollera che si parli male di loro. Sevda le ripeterà tra le lacrime: "Queste persone ti hanno separata da me, ti hanno rapita", ma Umit sarà irremovibile.

Quando la dottoressa proverà ad andare via, Sevda la seguirà nonostante la sua debolezza fisica. La donna non riuscirà comunque a fermare sua figlia che salirà in macchina lasciando la madre disperata fuori dall'ospedale. A soccorrerla e riportarla nella sua camera sarà Sermin.