Nella puntata di Un posto al sole in onda il 28 luglio 2023 alle ore 20:50 su Rai3, Rossella si troverà a gestire Ada e per lei inizierà a essere molto pesante. Le anticipazioni dell’episodio della soap opera raccontano che Manuel si troverà in pericolo a causa della sua ingenua marachella che l'ha portato a prendere un'arma nel borsone dello zio. Il bimbo metterà nei pasticci anche Antonio e tra i due ci sarà un litigio che potrebbe finire del peggiore dei modi. Samuel sarà in crisi per aver tradito Speranza, ma continuerà a non poter fare a meno di Micaela.

Nel frattempo le gemelle Cirillo si troveranno ancora alle calcagna un furioso Alberto Palladini, che cercherà aiuto in Serena per far sì che paghino l'affitto. Ciò che terrà alta l'attenzione saranno però le potenziali e terribili conseguenze della lite che coinvolgerà Antonio e Manuel.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto pronto a cacciare di casa le gemelle Cirillo

Micaela e Manuela si sono trasferite a Palazzo Palladini, ma non stanno pagando regolarmente l'affitto, continuando a posticipare e a chiedere aiuto ai loro amici e famigliari. Alberto ha già più volte perso la pazienza, lamentandosi con Raffaele e promettendo loro che se non salderanno quanto dovuto non ci metterà molto a lasciarle senza un tetto sulla testa.

Alberto, nella puntata di Un posto al sole di domani, si rivolgerà a Serena, intimandole di parlare con le sue sorelle e di farsi dare il denaro che gli spetta, se non vogliono perdere la casa.

Cosa farà Serena? Intanto Rossella comincia a capire di provare qualcosa di molto forte per Nunzio.

Un posto al sole puntata di domani: Rossella braccata da Ada

Nell'episodio di Upas di domani, Samuel continuerà a sentirsi profondamente in colpa nei confronti di Speranza. Il tradimento con Micaela lo logora e cercherà qualcuno con cui confidarsi, non riuscendo più a gestire questa situazione. Intanto Ada sarà piuttosto insistente con Rossella, chiedendole di aiutarla a conquistare Nunzio.

La cosa comincerà a pesare a Ross, facendole capire di tenere più di quanto pensi a Cammarota.

Attenzione ai prossimi episodi di Un posto al sole, perché Rossella farà una scoperta spiazzante che cambierà completamente le carte in tavola.

Trame e anticipazioni Un posto al sole: Antonio e Manuel in pericolo

Il pericolo è dietro l’angolo per Manuel e Antonio. Manuel si sente grande ad aver preso l'arma nel borsone dello zio e ha voluto condividere questa scoperta con Antonio. Un gioco che potrebbe diventare molto pericoloso, specie dopo il litigio che li coinvolgerà. Negli episodi di settimana prossima la loro lite metterà in crisi Antonio, che farà preoccupare Viola: arriverà il momento di confidare alla mamma il segreto di Manuel?

