L'appuntamento con Terra amara prosegue tutti i giorni in prima visione assoluta su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in tv, rivelano che ci sarà spazio per colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Hunkar: la donna, di punto in bianco, farà perdere misteriosamente le sue tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Una sparizione che sarà avvolta nel giallo e finirà così per destare grande preoccupazione tra tutti i familiari, in primis per Demir, che finirà per temere anche il peggio.

La sparizione di Hunkar avvolta nel giallo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che saranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Demir ci sarà l'ennesima batosta da affrontare.

L'uomo si ritroverà a fare i conti con la sparizione misteriosa e improvvisa di sua mamma, di cui si perderanno le tracce in maniera del tutto inaspettata.

Nessuno saprà che fine abbia fatto la donna dopo il suo allontanamento dalla villa e il mancato ritorno a casa all'ora di cena.

Una situazione che getterà subito nello sconforto Demir che, fin dal primo momento, avrà il sospetto che sia successo qualcosa di brutto alla sua amata mamma.

Demir e Fekeli disperati per Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che, a quel punto, l'uomo darà subito l'allarme per cercare di ritrovare al più presto la donna: attraverso l'altoparlante di Cukurova, chiederà alla comunità di prestare attenzione e di rivolgersi alla famiglia Yaman nel caso in cui avessero delle notizie della matriarca.

Successivamente, poi, Demir troverà una lettera in cui la donna svela di voler passare il resto della sua vita con Fekeli.

A quel punto, l'uomo, si recherà subito dal grande amore di sua madre, con la speranza di poterla trovare da lui, ma non sarà così.

Fekeli, infatti, svelerà a Demir di non avere notizie della donna dal giorno precedente e anche lui si mostrerà fortemente preoccupato per quanto sta accadendo.

Yilmaz pronto a cercare Hunkar con Fekeli e Demir: anticipazioni Terra amara

La notizia farà il giro dell'intera comunità e, ben presto, anche Yilmaz verrà messo al corrente di quello che sta accadendo in casa Yaman.

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che l'uomo deciderà di correre subito da Fekeli per dargli tutto il supporto necessario in questo momento e aiutarlo nelle ricerche, con la speranza di poter ritrovare in vita la donna.

Come si evolverà la situazione? Hunkar è ancora in vita oppure qualcuno le ha fatto del male? Lo scopriremo nel corso dei prossimi entusiasmanti episodi della soap opera turca.